مدينة إكسبو دبي تستضيف «تحدي سبينس دبي 92 للدراجات»

كشف «تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية»، وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، رسمياً، عن شراكته الاستراتيجية الجديدة مع مدينة إكسبو دبي، لتكون شريكاً جديداً للفعالية ومسارها للعام 2024، وذلك بعد موسم قياسي في 2023، شهد مشاركة أكثر من 2200 درّاج في التحديات التي جابت شوارع دبي الحيوية.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيان أن مدينة إكسبو دبي ستستضيف «تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية» بكامله، حيث توجد نقاط البداية والنهاية وقرية السباق بأكملها في هذه الوجهة الفريدة.

وقالت المخرجة الإبداعية التنفيذية للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، آمنة بالهول: «تركّز مدينة إكسبو دبي على الرفاه والاستدامة كقيم جوهرية، وتحرص على إشراك أفراد المجتمع في الأنشطة التي تسهم في اتباع نمط حياة صحي وأكثر سعادة. ويسرنا أن نكون الشريك الاستراتيجي لـ(تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية) هذا العام، حيث نتطلع إلى استقبال المتسابقين والجماهير في تجربة فريدة في مدينتنا الاستثنائية».

وأوضحت أن عودة التحدي لهذا العام تمثل إيذاناً ببدء التسجيل في سباقات (BIG 5) الشهيرة في الفعالية برعاية صيدلية أستر، التي تتضمن أربعة سباقات للإحماء تتدرج في صعوبتها، وتمثل خريطة طريق للوصول إلى السباق الخامس والنهائي لمسافة 92 كيلومتراً.