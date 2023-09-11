عبدالله جاسم يفوز بالقميص الأبيض في طواف صلالة

فاز دراج المنتخب الوطني تحت 23 سنة، عبدالله جاسم بالقميص الأبيض في المرحلة الأولى من طواف صلالة، الذي انطلق أمس لمسافة 123 كم، كما حصد المركز الرابع في الترتيب العام للطواف الذي يشارك فيه 78 دراجاً من 13 فريقاً.

حضر المرحلة الأولى من الطواف، وشارك في تتويج الفائزين، رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، الذي حرص على الاجتماع مع لاعبي المنتخب وفريقي الوثبة وشباب الأهلي، المشاركين في الطواف.

وأكد مدرب المنتخب رئيس البعثة يوسف ميرزا، سعادته بالقميص الذي حصل عليه الدراج الصاعد عبدالله جاسم، في أولى مراحل الطواف، مشيراً إلى قوة المرحلة الأولى من الطواف الذي شهد مشاركة قوية من لاعبين من مختلف الجنسيات والفرق المشاركة.

وقال يوسف ميرزا لـ«الإمارات اليوم»: «خسر المنتخب جهود الدراج عبدالرحمن سالم البلوشي، الذي تعرض لحادث سقوط أثناء الطواف، تسبب في إصابته بشرخ في الكتف، ما يعني ابتعاده عن مراحل الطواف الثلاث المقبلة، قدم الدراجون مستوى مميزاً، وكانوا عند حسن الظن خلال المرحلة الأولى في انتظار مرحلة اليوم الإثنين».