نادي الفجيرة للفنون القتالية يحتفي بأصحاب الإنجازات الرياضية

نظم نادي الفجيرة للفنون القتالية أول من امس حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب الإنجازات الرياضية بنسخته الخامسة للموسم الرياضي 2022- 2023. وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية. حيث كرم سموه شركاء النادي وأصحاب الإنجازات الرياضية. وشمل التكريم 759 لاعبا و538 لاعبة في عشرة رياضات منها التايكواندو والجودو والسباحة والمبارزة.

وقال مدير النادي نادر ابو شاويش في تصريح صحافي: حقق النادي انجازا تاريخيا هو الاول إذ حقق ثلاثة دروع للتفوق العام في رياضات الجودو والمبارزة والتايكواندو، و348 ذهبية و363 فضية و440 برونزية وحطم لاعبو السباحة اربعة ارقام قياسية. واضاف: على المستوى الدولي حقق لاعبو النادي 39 ذهبية و66 فضية و20 برونزية في التايكواندو والمبارزة والقوس والسهم والملاكمة والترايثلون والجودو، بينما على مستوى رفد المنتخبات الوطنية فقد رفد النادي منتخبات الإمارات بلاعبين تمكنوا من نيل 57 ميدالية منها 19 ذهبية و24 فضية و14 برونزية.