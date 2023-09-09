حمدان بن مبارك يتولى رئاسة اتحاد كرة القدم رسمياً حتى 2027

اعتمدت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، مجلس إدارة الاتحاد الجديد للدورة الانتخابية 2023-2027، برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وعبدالله الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين نائباً أول للرئيس، وعضوية كل من: هشام محمد الزرعوني، حمد أحمد المزروعي، عمر الحاج المهيري، يحيى خلف المطروشي، فهد إسماعيل الحوسني، أمل حسن بوشلاخ، أحمد علي المهبوبي، إبراهيم حسن النمر. والأعضاء المرشحون من قبل الرئيس هم: عبيد سالم الشامسي، وعبدالمحسن فهد الدوسري وخلفان جمعة بلهول.

وعُقد اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية أمس، في فندق إرث، بنادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبوظبي، بحضور ممثلي 28 نادياً من أصل 31، ومسؤولي اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة والمجالس الرياضية وأعضاء الجمعية العمومية وممثلي الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم ووسائل الإعلام المختلفة.

بدأ الاجتماع بعرض مادة فيلمية تضمنت صور وأسماء الشخصيات التي تولت رئاسة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم منذ التأسيس، وفيديو آخر تناول مسيرة المغفور له، الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، خلال فترة توليه رئاسة اتحاد كرة القدم، واستعرض بعدها محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد، جدول الأعمال والمناداة على الحضور والتأكد من اكتمال النصاب القانوني، فيما تم اعتماد 3 أعضاء لمراجعة المحضر، هم: سالم هويدن الكتبي (نادي الذيد)، وعلي مبارك العبدولي (نادي العروبة)، وخالد راشد الهنائي (نادي الوحدة).

بعدها تم عرض فيديو توضيحي عن سير العملية الانتخابية، قبل أن يقوم المستشار سالم بن بهيان العامري، رئيس لجنة الانتخابات بالإعلان عن أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2023-2027، وسط تصفيق الحضور.

أعضاء سابقون

وضم المجلس الجديد لاتحاد الكرة إلى جانب النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة المحترفين عبدالله الجنيبي، ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، هم: هشام الزرعوني وخلفان جمعة بالهول وأمل بوشلاخ. وضم المجلس الجديد كذلك عضواً واحداً من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، برئاسة مروان بن غليطة، وهو مرشح نادي التعاون أحمد علي المهبوبي.

ويعد عبدالمحسن فهد الدوسري، أقدم الأعضاء الذين سبق لهم العمل في اتحاد الكرة، إذ شغل منصب عضو في مجلس إدارة اتحاد الكرة لأول مرة خلال الفترة من 88 إلى 89 في حين سبق لعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد سالم عبيد الشامسي، العمل نائباً لرئيس اتحاد الكرة في عهد مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق برئاسة يوسف السركال.

توزيع المناصب

وينتظر أن يقوم اتحاد الكرة الجديد في أول اجتماع له عقب إعلان انتخابه رسمياً، بتوزيع المناصب الإدارية بين أعضائه، ويعد عضو المجلس سالم عبيد الشامسي، أقوى المرشحين لمنصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد.

الجنيبي: تكاتف الجميع يخلق بيئة مناسبة للتطوير

وفي كلمة ألقاها عبدالله الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة المحترفين، نقل من خلالها للحضور تحيات الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس الاتحاد، موجهاً شكره لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الكبيرة بالمجلس الجديد والقائمين على هذا الاجتماع من فرق عمل ولجان مختلفة.

واستهل الجنيبي كلمته بتقديم الشكر والعرفان إلى قيادتنا الرشيدة، على الدعم المتواصل للرياضة بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، وهذا الدعم محفز كبير يدفعنا للعمل والعطاء في تطوير كُرتنا والارتقاء بها من كل النواحي.

وقال: «إن تكاتف الجميع يخلق بيئة مناسبة للتطوير، بيئة تدفع الكرة الإماراتية إلى الأمام، من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، وتحقيق الإنجازات على صعيد المنتخبات الوطنية والأندية».

وشكر الجنيبي جميع إدارات الأندية والشركاء والرعاة ووسائل الإعلام على تعاونهم الدائم والمستمر، وعلى كل ما قدموه خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والتكاتف، وتوحيد الجهود في مسألة التخطيط والتنفيذ، بهدف الوصول إلى أفضل النتائج.

مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الإماراتي للفترة من 2023 حتى 2027

■ الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيساً.

■ عبدالله الجنيبي، نائباً أول للرئيس.

■ هشام محمد الزرعوني، (نادي الشارقة).

■ حمد أحمد المزروعي، (نادي حتا).

■ عمر الحاج المهيري، (نادي النصر).

■ يحيى خلف المطروشي، (نادي عجمان).

■ فهد إسماعيل الحوسني، (نادي بني ياس).

■ أمل حسن بوشلاخ، (نادي مصفوت).

■ أحمد علي المهبوبي، (نادي التعاون).

■ إبراهيم حسن النمر، (نادي الحمرية).

■ المرشحون من رئيس الاتحاد: عبيد سالم الشامسي، وعبدالمحسن الدوسري، وخلفان جمعة بلهول.