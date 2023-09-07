بطولة المشرق للبادل تقام في دبي 8 الجاري

أعلن اتحاد الإمارات للبادل تنس، عن انطلاق الجولة الخامسة من بطولة المشرق للبادل في دبي، لتقام بين الثامن و10 الجاري في نادي «بادل إيه إي».

وتستقبل بطولات اتحاد الإمارات للبادل التصنيفية والمؤلفة من ثماني جولات، المشاركين طوال الموسم، حيث توفر للاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات والفئات العمرية والقدرات، فرصة لاختبار مهاراتهم في هذه الرياضة، والفوز بمجموعة من الجوائز المميزة.

وتقام في إطار بطولة المشرق التي تستمر 11 شهراً، ثلاث فعاليات خلال عطلة نهاية الأسبوع القادم في نادي «بادل إيه إي»، بما فيها UAEPA 10 للرجال، وUAEPA 100 المفتوحة وUAEPAE&E.

وقال الأمين العام لاتحاد البادل تنس، سعيد المرّي، في تصريح صحافي: «تسرنا استضافة اللاعبين المتمرسين ومحبي الرياضة في بطولة المشرق، لنحتفي معاً بالمهارات وعلاقات الصداقة، في ضوء نمو شعبية هذه الرياضة على مستوى الدولة. وتعكس هذه البطولات قيم الوحدة والمنافسة الرياضية التي ترتقي برياضة البادل في المنطقة. وندعو الجميع من مختلف أنحاء دولة الإمارات إلى ممارسة هذه الرياضة التي تحظى بشعبية متنامية».

• بطولات اتحاد الإمارات للبادل التصنيفية مؤلفة من 8 جولات.