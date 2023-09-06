513 لاعباً يشاركون في بطولة الإمارات لـ «المواي تاي» للشباب

تنطلق بعد غد الجمعة بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب في افتتاحية أجندة موسم المسابقات والبطولات التي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ 2023-2024. وتقام البطولة في الخيمة الرياضية (دوم 321 سبورتس) بجزيرة الحديريات بأبوظبي حتى 10 الجاري، وذلك بمشاركة هي الأكبر من نوعها على صعيد البطولات المحلية، حيث بلغ عدد المشاركين في منافسات مختلف الفئات 513 لاعباً ولاعبة يمثلون 49 نادياً.

ويتضمن برنامج البطولة البداية بعمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين اليوم في فندق دوست ثاني بأبوظبي وفندق إنتركونتينتال فيستفال سيتي بدبي وهيلتون جاردن أن رأس الخيمة، ومن ثم انطلاقة منافسات البطولة من الثامن إلى 10 الجاري. وتم تقسيم المشاركين على ست فئات عمرية ( 8-9 سنوات) (10-11 سنة) ( 12-13 سنة) ( 14-15 سنة) (16-17 سنة) ( 17-23 سنة).

وقال المدير التنفيذي لاتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ طارق المهيري في تصريح صحافي: «المشاركة الكبيرة دلالة جديدة على مكانة اللعبة لدى الأجيال في المجتمع ومدى حرصهم وشغفهم بممارسة المواي تاي وطموحاتهم الكبيرة لتقديم أفضل المستويات والنزالات، ما ينعكس إيجاباً على تطور الأندية والمنتخبات الوطنية ويسهم برفدها بالموهوبين والمميزين، الأمر الذي يدعم صناعة المزيد من اللاعبين الأبطال ويضاعف الإنجازات والمساهمات الكبيرة للمواي تاي في رياضة الإمارات».

• البطولة تقام ضمن 6 فئات عمرية بين 8 إلى 23 سنة.