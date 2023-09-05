روضة السركال: هدفي المقبل لقب آسيا لـ «محترفات الشطرنج»

أكدت بطلة آسيا لهواة الشطرنج، روضة السركال، أن فوزها بلقب الفتيات يعزز طموحها في المنافسة على بطولة القارة الصفراء للمحترفات، مؤكدة أن هدفها المقبل هو إحراز لقب المحترفات في آسيا، والمنافسة على بطولة العالم.

وكانت روضة السركال أحرزت ذهبية فئة تحت 2000 نقطة، فيما حصلت زميلتها في المنتخب وافية درويش على الفضية في التصنيف ذاته، ونالت مريم عيسى البرونزية تحت 1700 نقطة. وقالت روضة السركال لـ«الإمارات اليوم»: «دخلت البطولة الآسيوية وكان طموحي إحراز اللقب، والذي لم أتمكن من نيله في النسخة الماضية بعد أن حصلت على المركز الثاني، وبما أن البطولة في ضيافة الإمارات فقد كانت الدوافع أكبر لنيل اللقب، وأنا سعيدة للغاية بأنني تمكنت من ذلك، وسعيدة أيضاً لأن هناك اثنتين من زميلاتي حصلتا على ميداليات في البطولة، وهذا يعكس تطور اللعبة في الإمارات وقدرة اللاعبات على منافسة أذكياء القارة الصفراء رغم وجود لاعبات مميزات من المنتخبات الأخرى».

وأشارت إلى الجهود الكبيرة للأجهزة الفنية والإدارية في المنتخب، وحرص مجلس إدارة الاتحاد على تطوير المستوى الفني للاعبين واللاعبات، والدور المهم للأندية مع اتحاد اللعبة في توفير الكوادر الفنية المتمكنة، وتنظيم البطولات والمعسكرات، والمشاركات الخارجية، بما كان له الأثر الكبير في الوصول لهذا المستوى المتميز.

واختتمت بطولة آسيا الفردية للشطرنج للهواة أول من أمس، وحضر حفل توزيع الجوائز ومراسم الختام الأمين العام للاتحاد الآسيوي هشام الطاهر، وأمين عام اتحاد الإمارات عبدالكريم المرزوقي، وعدد من المسؤولين. وفازت روضة السركال بالمركز الأول في فئة تحت 2000 نقطة للإناث، برصيد ثماني نقاط من تسع جولات، وجاءت لاعبة المنتخب وافية درويش ثانية برصيد 6.5 نقاط، وحلت ثالثة الإيرانية راهيل كياني برصيد النقاط نفسه. وفي فئة تحت 1700 نقطة فازت السريلانكية ديساندهي دههانسا بالمركز الأول، وجاءت ثانية الأوزبكية منصوروفا، متساوية مع مريم عيسى لاعبة منتخب الإمارات التي حصلت على المركز الثالث والبرونزية. وعلى مستوى الذكور تحت 2000 نقطة فاز الهندي كوماريش، ونال مواطنه شام المركز الثاني، وثالثاً الأوزبكي رافيل بيرنخان. وفي منافسات فئة تحت 1700 نقطة فاز الفلبيني جيرمان سانتياجو بالمركز الأول، وجاء ثانياً السريلانكي أوفين فيدمال، متساوياً مع الهندي أنشوكر باثاك الثالث.

• تألقت ثلاث لاعبات في المنتخب خلال بطولة آسيا، إذ نالت روضة السركال الذهبية، والفضية لوافية درويش، والبرونزية لمريم عيسى.