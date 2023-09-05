مجلس دبي الرياضي يضع اللمسات الأخيرة لتنظيم «ألعاب المدارس»

وضع مجلس دبي الرياضي اللمسات النهائية لتنظيم «ألعاب مدارس دبي»، وبحث مع شركة «إي أس أم» المنظمة للدورة جميع التفاصيل الخاصة بالدورة الرابعة التي ستنطلق منافساتها أكتوبر المقبل بمشاركة المدارس الحكومية والخاصة، وتمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية ومشروع صناعة الأبطال الأولمبيين.

وتتضمن الدورة أكثر من 20 لعبة رياضية هي: كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، الجمباز الإيقاعي، الغولف، منافسات رياضات أصحاب الهمم، التنس، السباحة، الدراجات الهوائية، كرة الريشة، الكريكت داخل القاعات، الكريكت في الملاعب المفتوحة، البادل، الجمباز، الشطرنج، الشطرنج عن بعد، الألعاب الإلكترونية، القوس والسهم، ألعاب القوى، كرة الشبكة (نت بول)، الرجبي، الكاراتيه وبطولة المعلمين. ومن المقرر أن يتم إعلان تفاصيل النسخة المقبلة ومواعيد منافساتها وأماكنها والألعاب خلال المؤتمر الصحافي الذي يعقد خلال الأيام المقبلة.

واستقطبت النسخة الماضية مشاركة أكثر من 5000 طالب وطالبة من 150 مدرسة حكومية وخاصة، وتتيح الدورة الفرصة لأكبر عدد من طلاب وطالبات المدارس للمشاركة في الدورة الرياضية، حيث إن المشاركة فيها مجانية لجميع المدارس ولمختلف الأعمار والجنسيات والفئات والمستويات البدنية بداية من عمر تحت ثماني سنوات حتى عمر تحت 18 سنة.

• الدورة تضم أكثر من 20 لعبة وتنطلق أكتوبر المقبل.