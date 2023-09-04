«تحدي دبي للياقة 2023» ينطلق 28 أكتوبر.. وسباق الدراجات الهوائية 12 نوفمبر

أكد المنظمون على موعد إقامة الدورة السابعة من تحدي دبي للياقة 2023، المبادرة الرياضية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المقررة في الفترة من 28 أكتوبر حتى 26 نوفمبر المقبل.

وقال بيان صحافي صادر أمس إن «تحدي دبي للدراجات الهوائية» هذا العام سيقام يوم الأحد 12 نوفمبر المقبل، في حين سينطلق «تحدي دبي للجري» في اليوم الختامي لـتحدي دبي للياقة بتاريخ 26 نوفمبر، حيث ستتيح الفعاليتان الفرصة أمام العائلات وعشاق ركوب الدراجات وسباقات الجري واللياقة البدنية بشكل عام، لخوض تجربة مميزة بالمشاركة والتنافس ضمن أجواء ممتعة بين أبرز وأشهر المعالم على شارع الشيخ زايد.

وسيتم الإعلان خلال الأسابيع المقبلة عن تفاصيل أجندة الفعاليات المتنوعة والمتميزة لدورة هذا الموسم، وكيفية التسجيل والمشاركة في التحدي.

يذكر أن «تحدي دبي للياقة» يشجع سكان دبي وزوارها على اتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً، من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً، وذلك من خلال مجموعة متنوعة ومتميزة من الفعاليات والأنشطة الرياضية.

وأسهم «تحدي دبي للياقة» منذ انطلاقه عام 2017 في تعزيز البنية التحتية والمرافق الرياضية في جميع أنحاء المدينة، وحث أفراد المجتمع من كل الجنسيات على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

وقد شهدت دورة العام الماضي تحقيق رقم قياسي في عدد المشاركين بلغ 2.2 مليون مشارك، حيث استقطبت الفعاليات الرئيسة التي أقيمت على شارع الشيخ زايد نحو 35 ألف راكب دراجة في «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، و193 ألف عدّاء في «تحدي دبي للجري».