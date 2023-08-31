«جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة» تمدد موعد الترشح حتى 10 سبتمبر المقبل

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة» تمديد موعد الترشح للنسخة السابعة من الجائزة إلى 10 سبتمبر المقبل، بدلاً من اليوم، وهو الموعد الذي كان محدداً سابقاً. ويأتي قرار التمديد نظراً للإقبال المتزايد وإتاحة الوقت الكافي للراغبات في التقدم بطلبات الترشح في إطار حرص الأكاديمية على منح الفرصة للجميع للتقدم للجائزة من الإمارات ومختلف الدول العربية.

وأكدت مريم المنصوري، ممثلة الأكاديمية، في تصريح صحافي، أن اللجنة المنظمة للجائزة وفي إطار اهتمامها ودعم مسيرة رياضة المرأة على مستوى الوطن العربي لتوفير كل الفرص للجميع بنسب متساوية، أعلنت عن تمديد فتح باب الترشح للجائزة. وسيتم الإعلان عن الفائزات بالجائزة في الحفل المقرر في أبوظبي 15 نوفمبر المقبل، بعد الإعلان عن قائمة المرشحات النهائية عقب الانتهاء من فرز الملفات من قبل لجنة التحكيم التي تضم نخبة من أبرز نجوم الرياضة في الوطن العربي.

وتشتمل الجائزة، التي يبلغ إجمالي جوائزها مليوناً و800 ألف درهم، على 11 فئة للمستويين الفردي والجماعي، حيث تشمل جوائز المستوى الفردي: فئة أفضل رياضية عربية، أفضل رياضية إماراتية، أفضل رياضية ناشئة، أفضل رياضية من صاحبات الهمم، أفضل مدرب/مدربة، أفضل إعلامية رياضية. وتم استحداث فئة جديدة في النسخة السابعة هي جائزة أفضل أم رياضية. وعلى مستوى الاتحادات والمؤسسات الرياضية، تشتمل الجائزة على: فئة أفضل برنامج لتنمية الناشئات، أفضل فريق، أفضل مبادرة إبداعية رياضية.

وتمنح الأكاديمية جائزة خاصة لتكريم شخصية العام الرياضية العربية. وتستقبل الأكاديمية طلبات الترشح إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للجائزة www.fbmwomensportsaward.ae.