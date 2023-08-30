140 لاعبا ولاعبة يمثلون الإمارات في "آسياد هانغتشو"

كشفت اللجنة الأولمبية الوطنية عن مشاركة 140 لاعبا ولاعبة يمثلون الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة التي ستقام في ضيافة مدينة هانغتشو بالصين خلال الفترة من 20 سبتمبر إلى 8 أكتوبر المقبلين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للجنة الأولمبية تم عقده في مقر اللجنة بدبي اليوم. وسيشارك رياضيو الإمارات في 20 لعبة فردية وجماعية.

وتحدثت اللجنة خلال المؤتمر الصحافي عن تفاصيل مشاركة وفد الإمارات في الحدث الآسيوي، بحضور مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، أحمد الطيب، ومسؤولين عن الاتحادات الرياضية المشاركة في الدورة.

وقال الطيب: الامارات ستشارك في الدورة الاسيوية بوفد يضم 140 رياضياً، بواقع 102 لاعبا و38 لاعبة يشاركون في 20 لعبة فردية وجماعية هي الرماية، والفروسية، وألعاب القوى، والسباحة، والدراجات، والقوس والسهم، والجودو، والتايكواندو، والكاراتيه، والجوجيتسو، والمبارزة، والملاكمة، وكرة السلة، والرجبي، والشراع، والتجديف، والشطرنج، والغولف، والرياضات الإلكترونية، والترايثلون.