روسيا تحتضن المحطة التاسعة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية

يحتضن مضمار كازان الدولي للفروسية في جمهورية تتارستان الروسية اليوم، المحطة التاسعة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ30، في قمة مرتقبة تجمع نخبة الخيول العربية في روسيا على لقب الكأس التي تواصل رحلتها المميزة في المضامير الأوروبية.

وتقام سلسلة السباقات بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير لتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كل دول العالم، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية باعتباره إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني وامتداداً لنهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

ويقام السباق للمرة الأولى في مضمار مدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان التي تم اختيارها في عام 2009 عاصمة الرياضة الروسية، كما استضافت بنجاح دورة الألعاب الجامعية الصيفية لعام 2013، وكانت إحدى المدن المستضيفة لكأس العالم 2018.

ويشهد سباق المحطة الروسية مشاركة نخبة الخيول العربية والتي تمثل أفضل مرابط وإسطبلات الخيل في روسيا في السباق الذي يقام ضمن الفئة الأولى لمسافة 1800 متر للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، حيث تضم قائمة الخيول المشاركة مجموعة مميزة وأبطالاً سابقين وأسماء لامعة تطمح لتأكيد حضورها في مشهد سباقات الكأس الغالية في روسيا.

وتضم القائمة المشاركة 13 خيلاً يبرز منها: الجواد «ساحر» المنحدر من (نظام X جيزابيل بنت دورمان) بطل نسخة عام 2021، للمالك مردوخوفيتش إدوارد، بإشراف المدرب خاتورتسيفا وقيادة الفارس سيزازيف رسلان، الجواد «ليجيونير» بطل نسخة عام 2022 المنحدر من نسل (كارميل دي فاوست × ليزيتا بنت ديليجنس) للمالك بوختوياروف فالنتين وإشراف المدرب يورشينكو فاسيلي وقيادة الفارس كابوشيف ميزابيك، «توفيق» (جنرال X رولي بولي بنت فالينا ديس فابريس) للمالك تشاكشوف وإشراف المدرب سيمينوف سلطان وقيادة الفارس أولوبييف حمزات، «جبريل جراند» (جراند إكران × جوردوست برن) للمالك والمدرب خاتورتسيفا، وتحت قيادة الفارس كولوميتسيف نيكولاي.

من جانبه، قال المشرف العام على سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية فيصل الرحماني: «تمتاز روسيا بحضور قوي في مشهد سباقات الخيل العربية من ناحية القاعدة الكبيرة لملاك ومربي الخيل العربي وإسطبلات ومزارع إنتاج الخيول بجانب تنظيمها المتواصل لأشهر سباقات الخيل في المهرجانات العالمية، الأمر الذي يتناغم مع رسالة الكأس الغالية ودورها الكبير في تقديم أوجه الدعم لمضاعفة فرص النجاحات وتحقيق الإسهامات المهمة لرفع مستويات إنتاج الخيل العربي على الساحة الدولية».