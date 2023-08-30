السماح لأندية الشركات والجاليات بالانضمام لعضوية اتحاد الشطرنج

قال رئيس اتحاد الشطرنج، تريم مطر تريم، إن هناك مجموعة من المبادرات الجديدة سيتم إطلاقها في القريب العاجل لتوسيع المشاركة في الأنشطة والبطولات المحلية التي ينظمها اتحاد اللعبة.

وأضاف في تصريحات صحافية عقب افتتاح بطولة آسيا الفردية للهواة والمُقامة حالياً في دبي: «نستهدف من تلك المبادرات انتقاء عناصر جديدة واعدة وموهوبة تُسهم في الارتقاء بمستوى اللعبة، ولهذا قررنا فتح الباب للمؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة وأندية الجاليات، للمشاركة في أنشطة وبطولات الاتحاد، والسماح بانضمام ممثلين لهذه الجهات في عضوية مجلس إدارة الاتحاد».

وأشار: «وفقاً للائحة للنظام الأساسي فإن مجلس إدارة الاتحاد سمح بانضمام المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة وأندية الجاليات، لأنشطة وفعاليات وبطولات الاتحاد بهدف دعم استراتيجية مجلس الإدارة لأنشطة المجتمع، وإيجاد أندية داعمة للعبة تعتمد على كيانات وتجمعات كبري، وأضاف: «كما تسمح اللائحة بانضمام عضوين جديدين عبر الانتخابات لمجلس الإدارة بما يضمن وجود مقعدين في مجلس الإدارة للجهات الجديدة المتوقع انضمامها».

ونوه رئيس اتحاد الشطرنج إلى أن: «مجلس الإدارة انتهى من وضع كل الترتيبات اللازمة لبدء مشروع نشر الشطرنج في المدارس، بدعم من وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي ومن خلال التنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم وهيئة المعرفة في دبي، ويستهدف هذا المشروع 300 ألف طالب وطالبة في مراحل التعليم المختلفة، لما يقرب من 260 مدرسة خاصة في دبي».