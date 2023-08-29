قائد انجاز منتخب الإمارات في مونديال 1990 يدخل المستشفى

دخل أسطورة كرة القدم البرازيلية ماريو لوبو زاغالو (92 عاما) إلى المستشفى منذ أسبوعين بسبب التهاب في المسالك البولية، لكن حالته الصحية تتطور "بشكل إيجابي"، حسب ما أفادت العيادة الخاصة التي يعالج فيها في ريو دي جانيرو.

وأكدت عيادة بارا لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن الرجل الذي صنع تاريخ كرة القدم عندما أصبح أول من فاز بكأس العالم كلاعب (1958 و1962) ومدرب (1970) "لا يزال في المستشفى". كما قاد زاغالو منتخب الإمارات للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 1990 للمرة الأولى في تاريخع في أفضل انجاز عرفته الكرة الإماراتية.

وحسب آخر نشرة طبية والتي يعود تاريخها إلى الاثنين، فإن البرازيلي يقدم "تطوراً إيجابياً"، ولا يزال "واعياً، ولم يوضع تحت مساعدة الجهاز التنفسي".

ودخل زاغالو قبل عام المستشفى لمدة أسبوعين تقريبا في وحدة العناية شبه المركزة في العيادة نفسها في ريو، بسبب عدوى في الجهاز التنفسي.

هذه المرة، تم قبوله في بارا دور في 15 أغسطس الحالي، بعد ستة أيام من بلوغه 92 عامًا.

كان زاغالو كلاعب أحد الركائز الأساسية لمنتخب سيليساو، بطل العالم مرتين عامي 1958 و1962، إلى جانب نجوم مثل بيليه وغارينشا.

كان الجناح الأيسر السابق معروفًا بمميزاته الدفاعية التي كانت غير عادية بالنسبة لمركزه في ذلك الوقت.

دخل عالم التدريب بعد الاعتزال وأشرف على تدريب منتخب البرازيل بطل العالم عام 1970 والذي يعتبر أحد أفضل المنتخبات الوطنية على الإطلاق، مع بيليه، ريفيلينو، جيرزينيو، توستاو وجيرسون.

في كأس العالم 1998، كان زاغالو على رأس الإدارة الفنية لسيليساو الذي تأهل الى المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام فرنسا المضيفة.

ولم يفز بكأس العالم كلاعب ومدرب سوى لاعبين آخرين هما الألماني فرانتس بيكنباور (1974 و1990)، والفرنسي ديدييه ديشان (1998 و2018).