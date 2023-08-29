العين يتجه للاستعانة بالحكم الأجنبي في جميع مبارياته بالدوري



أكد محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف لكرة القدم بنادي العين، أن العين اتخذ قراراً بتقديم طلب رسمي للاستعانة بحكام أجانب في مباراتي الفريق أمام عجمان والشارقة والمقررتين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة على التوالي من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن طلب النادي قد يمتد لبقية مباريات الفريق في مسابقة الدوري.

وأشار حماد في بيان رسمي، إلى أن العين تقدم بمسودة تسجيل موقف لاتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية وذلك بسبب الضرر الذي لحق بالفريق مع بداية مشواره في دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن أعرب عن استغرابه من القرارات التحكيمية التي رافقت مباراتي فريق الكرة الأول خلال مواجهتي بني ياس وحتا.

ووصف مشرف فريق العين تعرض الفريق لظلم تحكيمي واضح في مواجهتين على التوالي بالأمر غير المقبول الذي يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تكرار تلك الأخطاء، والمحافظة على حقوق النادي وحماية لاعبي الفريق على الأرض، بغض النظر عن نتائج المباريات فوزاً كانت أم خسارة.

وأكد حماد أن قرارات الطاقم التحكيمي بمن فيهم الـ”VAR” والذين أوكلت لهم مواجهة حتا والعين لم تكن مقنعة أو مفهومة بالنسبة للجميع وذلك بسبب عدم احتساب ركلتي جزاء واضحتين بالإضافة إلى إلغاء هدف صحيح للعين بداعي التسلل في تلك المباراة، فضلاً عن بعض الحالات التي جاءت فيها القرارات عكسية من ضمنها إشهار البطاقة الصفراء للاعب الفريق إيريك في الشوط الثاني رغم أن الإعادة أوضحت بأن إيريك تعرض لمخالفة صريحة من قبل لاعب الفريق المنافس كانت تستدعي أن يحصل العين على إثرها ركلة حرة مباشرة وليست تلك البطاقة التي تلقاها اللاعب في المباراة.

واعتبر مشرف فريق العين أن الأخطاء التحكيمية المتكررة في شوط اللعب الأول قد أثرت على مردود الفريق الذي فرض السيطرة المطلقة على مجريات اللعب، بداية بعدم احتساب ركلتي جزاء وصولاً لإلغاء الهدف الثالث، الأمر الذي كان من ضمن الأسباب التي أثرت على الأداء في الشوط الثاني والنتيجة النهائية للمباراة.

وأكد حماد في ختام حديثه بأن العين طالب في "مسودة تسجيل الموقف" اللجنة المعنية بإدارة شؤون التحكيم في اتحاد الكرة بالمحافظة على حقوق الفرق التي خصصت موازنات مالية وبذلت الجهود الكبيرة من أجل تحقيق أهدافها وإسعاد جماهيرها.