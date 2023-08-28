«المرأة الإماراتية».. مناصب قيادية وإنجازات رياضية عالمية

تحظى رياضة المرأة في الإمارات بدعم واهتمام لا محدود من القيادة الرشيدة، ومن قِبل سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، الأمر الذي أسهم في تحقيق المرأة الإماراتية لكثير من الإنجازات وتبوأت مكانة مرموقة على المستوى الرياضي العالمي.

وتحتفل الدولة اليوم، بـ«يوم المرأة الإماراتية»، الذي يعتبر شاهداً على النهضة التي تعيشها رياضة المرأة في الإمارات، على مختلف الصعد، بعد وصول كثير من الجهات الداعمة لها إلى مستويات عالمية من الكفاءة والمهارة والقدرة والتخطيط الاستراتيجي لمستقبل رياضة المرأة.

وتدين رياضة المرأة في الإمارات بالفضل إلى العديد من الجهات والمؤسسات في الدولة المهتمة بهذا الشأن، وعلى رأسها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، التي نجحت على مدار الأعوام الماضية في تكريس جهودها لنشر وتيسير ممارسة الرياضة النسائية في الإمارات، ونظمت المئات من البطولات الرياضية في مختلف الألعاب.

وعلى النهج نفسه قدمت لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي طوال السنوات الماضية جهوداً كبيرة، إذ تشهد دبي باستمرار مشاركة الآلاف من الرياضيات من جميع جنسيات العالم من مختلف الأعمار وفئات المجتمع في فعاليات رياضية متنوّعة، أبرزها «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي انطلقت نسختها الأولى عام 2012. وتتضافر هذه الجهود مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التي تولي رياضة المرأة اهتماماً متواصلاً متجسّداً عبر تنظيم العديد من البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى.

وتناغماً مع النهضة الكبيرة التي تشهدها الإمارات، من حيث التمكين الرياضي للمرأة، تتولى المرأة الإماراتية رئاسة اتحادات رياضية، هن: نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، والدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الخماسي الحديث، والدكتورة آمنة المازمي، رئيسة اتحاد النت بول، علاوة على تولي نورة السويدي، الأمينة العام للاتحاد النسائي العام، رئاسة اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، والدكتورة مي أحمد الجابر، رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.

وعلى صعيد العنصر التنافسي، قدمت المرأة الإماراتية نماذج متميزة لبطلات نجحن في فرض تفوقهن وجدارتهن في العديد من المحافل الخارجية في كثير من الرياضات، ووصلن إلى منصّات التتويج ورفعن علم الإمارات خفاقاً، ومنهن على سبيل الذكر، تتويج ضحى البشر من فرق أبوظبي للشراع الحديث بذهبية فئة «الألكا 6» للفتيات في الأسبوع البحري الدولي المفتوح الذي أقيم في المغرب يوليو الماضي، قبل أن يسجل الشهر ذاته، عودة بروز نجمتي منتخب الكاراتيه، سارة العامري، وحوراء العجمي، في العودة إلى منصّات التتويج في البطولات الآسيوية، بحصدهما الميداليتين الفضية والبرونزية في منافسات «الكوميتيه».

وعلى صعيد رياضة «أصحاب الهمم»، سطّرت نجمة منتخب تنس الريشة والدرّاجات الهوائية لأصحاب الهمم، سلامة الخاطري، إنجازاً جديداً في مسيرتها الرياضية، حيث تمكنت في مشاركتها الدولية الأولى بالدراجات، في انتزاع ذهبية بطولة آسيا لسباق الفردي ضد الساعة، التي أقيمت في تايلاند يونيو الماضي. هذا بجانب أسماء بارزة أخرى على غرار صفية الصايغ في الدراجات، وبطلات في مختلف الألعاب الرياضية، كما شهدت الأيام الماضية وصول المرأة الإماراتية، إلى إنجازات غير مسبوقة، ومنهن هيام الصفار، التي أصبحت أول حكمة إماراتية تنال الشارة الدولية في كرة السلة، بما يتيح لها إدارة المباريات في المحافل القارية والدولية.

إنجازات كبيرة بدورة الألعاب العربية في الجزائر

شهدت الدورة الأخيرة للألعاب العربية في الجزائر، تألق العديد من بطلات الإمارات، كان بينهن فوز منتخب الشطرنج للسيدات بذهبية البطولة، ثم تحقيق نجمة الشطرنج روضة السركال ميدالية فضية، وفي الملاكمة، نالت جواهر الأميري برونزيتين، وبرونزية أخرى لهيا جسام، إلى جانب تتويج فاطمة الحوسني بميدالية برونزية في رمي القرص، وفوز منتخب المبارزة بميدالية فضية، وبرونزيتين لنجمتي الكاراتيه حوراء العجمي وسارة العامري.

حضور لافت لنجمات منتخب الجوجيتسو في بطولة العالم

شهدت بطولة العالم للجوجيتسو، التي اختتمت قبل أيام في كازاخستان، استمرار تألق نجمات المنتخب على المستوى العالمي، حيث أسهمن بنصيب وافر في حصيلة الإمارات من الميداليات التي بلغت 46 ميدالية. وفي أبرز النتائج توّجت بالذهب عائشة الشامسي بوزن 45 كيلوغراماً، وبلقيس الهاشمي بوزن 48، وشما الكلباني بوزن 63 كيلوغراماً، إلى جانب الإنجازات الكبيرة لبقية لاعبات المنتخب.