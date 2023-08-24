اكتمال الاستعدادات لتنظيم بطولة آسيا لـ «شطرنج الهواة»

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة آسيا للشطرنج للهواة، اكتمال استعداداتها لاستقبال الحدث القاري الكبير الذي تستضيفه دبي بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة من مختلف دول آسيا. وتقام البطولة من 27 الجاري إلى الرابع من سبتمبر المقبل.

وكانت اللجنة المنظمة عقدت اجتماعاً للوقوف على آخر الترتيبات لانطلاق الحدث القاري برئاسة تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وحضور أعضاء اللجنة المنظمة، واطلعت على عمل اللجان والتجهيزات لاستقبال الوفود والترتيبات في فندق بريستول ديرة الذي يستضيف الحدث والوفود.

واختارت اللجنة المنظمة الحكم الدولي أحمد النعيمي نائباً لرئيس لجنة الحكام في البطولة، ويتولى الحكم الدولي هارون الرشيد من بنجلاديش رئاسة لجنة الحكام، بناء على ترشيح الاتحاد الآسيوي للشطرنج.

وجاء اختيار النعيمي كونه أحد الوجوه الواعدة في مجال التحكيم على المستوى الدولي والبطولات العالمية، إضافة إلى دعم الاتحاد للكوادر الشابة وتحفيزهم.

وأكد سلطان الطاهر مدير البطولة أن اللجنة انتهت من كل الترتيبات الخاصة بالحدث القاري ولم يتبق سوى استقبال الوفود.