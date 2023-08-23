لجنة تحكيم جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة تحكيم جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة اجتماعها الأول لبحث ومناقشة ملفات الترشح المقدمة، والتأكد من مطابقة الملفات لمعايير وشروط الترشح للجائزة. وترأست الاجتماع الدكتورة نجوى محمد الحوسني وكيلة كلية التربية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، رئيسة لجنة التحكيم، بحضور أعضاء اللجنة، حسيبة بولمرقة البطلة الجزائرية العالمية والأولمبية السابقة، رئيسة لجنة الرياضة والمرأة باللجنة الأولمبية الجزائرية، والدكتورة رانيا علواني بطلة السباحة المصرية والعربية والعالمية السابقة، وإيناس سليمان أخصائية التميز والتطوير المؤسسي برابطة المحترفين الإماراتية.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع ملفات الترشح التي استقبلتها الجائزة، في فئاتها المختلفة، التي تبلغ 11 فئة على المستويين الفردي والجماعي (فئات الاتحادات والمؤسسات الرياضية) من الإمارات والدول العربية، والتأكد من مطابقة الملفات لمعايير وشروط الترشح للجائزة. ودعت اللجنة إلى التسجيل وتقديم طلبات الترشح في الموعد المحدد، قبل غلق باب الترشح، وذلك قبل البدء في فرز الملفات وعملية التحكيم من قبل اللجنة التي تتألف من نخبة من الأسماء العربية والعالمية في الرياضة.

ويغلق باب الترشح للنسخة السابعة من الجائزة في 31 الجاري، ثم سيتم الإعلان عن قائمة الأسماء المرشحة للجائزة ضمن القائمة النهائية في وقت لاحق عقب الانتهاء من عملية التحكيم، وإعلان الفائزات في الحفل الذي يقام في أبوظبي يوم 15 نوفمبر 2023. وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 1.8 مليون درهم في 11 فئة، وتمنح الأكاديمية جائزة خاصة لتكريم شخصية العام الرياضية العربية، وهي جائزة تمنح من قبل لجنة التحكيم لتكريم شخصية عربية على أدائها المتميز وإسهاماتها في مجال الرياضة النسائية على مستوى الوطن العربي.