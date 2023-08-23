انتخاب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية للفترة 2021 – 2024

أعلنت لجنة انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية عن فوز المرشحين الأربعة من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، بعضوية مجلس إدارة اللجنة للفترة (2021 – 2024)، كما أعلنت عن أسماء المرشحين الفائزين بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بواقع تسعة أعضاء يمثلون الاتحادات الرياضية الأولمبية الجماعية والاتحادات الرياضية الأولمبية الفردية، ومقعد العنصر النسائي، فيما تم إرجاء حسم المقعد الخاص بالاتحادات الرياضية غير الأولمبية التابعة للاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لأول اجتماع جمعية عمومية للمجلس الجديد للجنة.

جاء ذلك على هامش الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية الذي عُقد أمس بدبي، بحضور نائبي

رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الشيخ راشد بن حميد النعيمي، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي مع استخدام تقنية الاتصال المرئي، وحضور ممثلي الاتحادات الرياضية، وحضور مختلف وسائل الإعلام.

واستغرق وقت الاقتراع الإلكتروني بانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية 27 دقيقة و21 ثانية.

واستهلت لجنة الانتخابات برئاسة المستشار عمر محمد ميران، أعمال الجلسة الثانية التي تتضمن انتخاب أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، بالتهنئة إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، بفوزه برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية للدورة الانتخابية 2021 – 2024، وكذلك اكتساب فارس محمد المطوع رئيس لجنة الرياضيين بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بعد انتخابه ممثلاً للجنة الرياضيين في مجلس إدارة اللجنة.

وأعلنت لجنة الانتخابات برئاسة المستشار عمر محمد ميران، وكلّ من الأعضاء، المستشار محمد عبدالعزيز المعمري، والمستشار حسن المرزوقي عن فوز الأعضاء المرشحين الأربعة من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية بعد موافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، وهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وحنان محمد المحمود، ونورة حسن الجسمي لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

وفاز بعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من الاتحادات الأولمبية، ناصر التميمي من اتحاد الجودو، وأحمد أهلي من اتحاد التنس، وعبدالعزيز السلمان من اتحاد الطائرة، وإبراهيم الزعابي من اتحاد الطاولة، وأمل بوشلاخ من اتحاد كرة القدم، ومحمد المر من اتحاد ألعاب القوى، ونبيل عاشور من اتحاد اليد، ومنصور بوعصيبة من اتحاد الدراجات، وقيس الظالعي من اتحاد الرجبي، فيما فازت خلود الظاهري من اتحاد الدرّاجات بعضوية مجلس الإدارة عن المقعد المخصص للمرأة.

• إرجاء حسم المقعد الخاص بالاتحادات الرياضية غير الأولمبية لأول اجتماع جمعية عمومية لمجلس الإدارة الجديد.

ناصر اليماحي رئيساً للجنة الأندية الرياضية

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية تشكيل لجنة الأندية الرياضية الإماراتية في خطوة تُعد الأولى من نوعها في مسيرة اللجنة بتدشين كيان رياضي يضم ممثلي الأندية من إمارات الدولة، إذ تعمل اللجنة على تعزيز قنوات التواصل ونقل جميع مقترحات وآراء ممثليها والتحديات التي قد تواجههم إلى الجمعية العمومية للجنة الأولمبية.

وتتكوّن لجنة الأندية من ناصر محمد اليماحي رئيساً للجنة (ممثلاً عن أندية الفجيرة)، وخلف سالم الوحداوي ممثلاً عن أندية أبوظبي، ووليد محمد الشيباني ممثلاً عن أندية دبي، والدكتور عمار راشد النقبي ممثلاً عن أندية الشارقة، وأحمد حسن الفورة ممثلاً عن أندية عجمان.