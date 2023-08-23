البطولة العربية للمواي تاي تنطلق اليوم في ليبيا

تنطلق اليوم منافسات البطولة العربية للمواي تاي للشباب التي تحتضنها العاصمة الليبية طرابلس حتى 26 الجاري، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة عربية، وذلك بتنظيم وإشراف الاتحاد العربي للمواي تاي.

واكتمل وصول وفود وبعثات المنتخبات العربية المشاركة إلى العاصمة طرابلس، إذ يشارك في البطولة منتخبات الشباب لـ15 دولة عربية هي:«ليبيا، الإمارات، سوريا، المغرب، العراق، فلسطين، الأردن، البحرين، مصر، اليمن، لبنان، الكويت، موريتانيا، الجزائر، وتونس».

في المقابل اكتملت مراحل الفحص الطبي والميزان لجميع اللاعبين واللاعبات المشاركين، كما اختتم الاجتماع الفني للمنتخبات بجانب إسدال الستار على الدورة التحكيمية للحكام المشاركين في إدارة نزالات البطولة التي تنطلق منافسات يومها الأول يوم غد بمواجهات دور الـ16.

وتشهد البطولة ضمن برنامجها الفني 20 وزناً موزعين على ثلاث فئات، حيث تشمل الفئة الأولى (الشباب) من عمر 16-17 سنة، والثانية (ناشئين) من عمر (14-15 سنة)، والثالثة للأشبال من عمر (12-13 سنة).