4 ميداليات لجامعة الشارقة في بطولة آسيا للقوة البدنية

انطلقت أمس، في جامعة الشارقة، النسخة الأولى من بطولة آسيا للجامعات في القوة البدنية، وتنظمها الجامعة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بمشاركة رياضيين من 48 جامعة في آسيا من 11 دولة. وأسفرت نتائج اليوم الأول في فئة 59 كيلوغراماً بالسكوات عن نيل جامعة الشارقة أربع ميداليات هي ثلاث فضيات وبرونزية، حققها اللاعب فهد الرافعي، بينما نال لاعب جامعة ديالى العراقية مجيد نكتال المركز الأول بأربع ذهبيات، ثم باقر التميمي ثالثاً من جامعة المستنصرية. وشهدت البطولة مساء أول من أمس، المؤتمر التعريفي الذي نظمته الجامعة بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، ورئيس اللجنة المنظمة ورؤساء البعثات المشاركة وعدد من القيادات الرياضية.