14 مرشحاً لعضوية اتحاد الكرة.. ولجنة الانتخابات تعتمد القائمة النهائية

عقدت لجنة انتخابات اتحاد كرة القدم اجتماعها أمس، برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، وبحضور الأعضاء، إذ استقبلت اللجنة ثلاثة طلبات لعضوية مجلس الإدارة بعد تمديد فترة الترشح لعضوية المجلس للأندية المحترفة، واعتمدت اللجنة 14 مرشحاً في القائمة النهائية لعضوية مجلس الإدارة.

وقالت اللجنة في بيان صحافي إن اللجنة تأكدت من سلامة وصحة شروط مرشحي ناديي بني ياس وشباب الأهلي، فيما رفضت استمارة الترشح المقدمة من نادي الوحدة، حيث ثبُت عدم إمكانية تقديم النادي لأكثر من استمارة ترشح واحدة، وذلك بموجب لائحة الانتخابات.

وأضافت اللجنة «بناءً عليه تكون الأسماء النهائية المترشحة للعضوية كلاً من: هشام الزرعوني (نادي الشارقة) وحمد المزروعي (حتا) وعمر المهيري (النصر) ويحيى المطروشي (عجمان) وفهد الحوسني (بني ياس) وجمال المهيري (شباب الأهلي) وأمل بوشلاخ (مصفوت) وأحمد المهبوبي (التعاون) وإبراهيم النمر (الحمرية)، وسالم الشامسي (العربي) وسيف المنصوري (الظفرة) وعبدالمحسن الدوسري، وخلفان جمعة بلهول، وعبيد سالم الشامسي المرشحين من رئيس الاتحاد».