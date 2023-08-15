القمزي بطل الجولة الأولى في بطولة العالم لزوارق فورمولا2

حصد زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي لقب الجولة الأولى الافتتاحية في بطولة العالم لزوارق فورمولا2، في مدينة كلابيدا الليتوانية.

وتفوق زورق أبوظبي في السباق الرئيس للجولة، والذي أقيم بمشاركة 19 زورقاً، وجاء ثانياً زورق الإستوني ستيفان أرناد، وثالثاً جاكومو ساكي من موناكو، وتعرض المتسابق منصور المنصوري لحادث انقلاب أدى لخروجه من السباق، بعدما كان في المركز الثالث قبل نهاية السباق بسبع دورات.

وتصدر زورق أبوظبي 35 الترتيب العام للبطولة مع نهاية الجولة الأولى، برصيد 20 نقطة، مسجلاً بداية قوية للموسم الجاري 2023.

وانطلق زورق 35 من المركز الرابع، فيما انطلق زورق 36 من المركز السادس، وتصدر راشد القمزي السباق من الدورة الأولى، كما تقدم منصور المنصوري للأمام أيضاً قبل تعرض زورق المنصوري للانقلاب في الدورة الـ28، بسبب الرياح المتوسطة.

من جهته، قال راشد القمزي إن السباق كان صعباً، حيث سعى منذ التجارب الحرة للتأقلم أكثر مع الزورق الجديد، بالإضافة إلى أن المسار مع الظروف المناخية لم يكن واضحاً بالدرجة المطلوبة والتعامل معه استدعى الكثير من الذكاء والمهارة.

وأضاف: «كنت أكثر تصميماً على تعديل مركزي في السباق الرئيس بعد احتلال المركز الرابع في سباق أفضل زمن، وهو ما حدث حيث اقتنصت لحظة الالتفاف الأولى للتقدم للأمام وتصدر السباق منذ البداية إلى خط النهاية.. الفوز يمثل دافعاً قوياً لإكمال الموسم بالقوة وروح المنافسة نفسها على اللقب الذي حققته في ثلاثة مواسم سابقة كان آخرها في موسم 2021».