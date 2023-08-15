الاتحاد الآسيوي يعلن البطولات الثلاث الجديدة.. ويعتمد أكبر جائزة

أعلن المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، دخول عصر جديد في بطولات الأندية الآسيوية، من خلال الكشف عن أسماء البطولات الثلاث الجديدة للأندية، إلى جانب رفع قيمة الجوائز المالية المقدمة للأندية الـ76 المشاركة، وإطلاق دوري أبطال آسيا للسيدات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقده المكتب التنفيذي.

وستحمل بطولة المستوى الأعلى للأندية في قارة آسيا التي تضم أفضل 24 نادياً، اسم «دوري أبطال آسيا للنخبة»، في حين أن بطولة المستوى الثاني التي تضم 32 نادياً ستحمل اسم «دوري أبطال آسيا 2»، وتم إطلاق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 نادياً.

في المقابل يحصل الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، على جائزة مالية قيمتها 12 مليون دولار، أما الفريق الخاسر فسيحصل على ستة ملايين دولار.