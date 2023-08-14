فريق «تورك» للدراجات يعسكر في سلوفينيا

يقيم فريق «تورك» للدراجات الهوائية«، وهو فريق من المواطنين الإماراتيين الهواة، معسكراً في سلوفينيا، بدعم من مؤسسة الإمارات العامة للبترول»امارات«و»الاتحاد للطيران«الناقل الوطني لدولة الإمارات، تجسيداً للمسؤولية المجتمعية بين المؤسسات الوطنية والفرق المحلية لدعم الشباب والرياضة.

‎ووصل فريق تورك إلى سلوفينياً حيث يقيم تدريباته لمدة 3 أسابيع، وبمشاركة 5 دراجين إماراتيين، من أجل التحضير للاستحقاقات المقبلة في الموسم الجديد، وأبرزها المنافسات المحلية التي ينظمها اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وبطولة السلم للدراجات الهوائية الأكبر من نوعها في العالم لمنافسات هواة الدراجات الهوائية، كما يتطلع الفريق للمشاركة في طواف الشارقه الدولي و طواف البحرين ايضا هذا العام.

‎وجاء دعم»الاتحاد للطيران" على شكل توفير رحلة الطيران للفريق، إلى جانب نقل الدراجات الهوائية و معدات الفريق وغيرها.

‎واعتبر زعل خليفة بن زعل، مدير فريق تورك، أن اختيار سلوفينيا لإقامة المعسكر للمره الثانيه جاء بالنظر لأهمية رياضة الدراجات الهوائية في هذه الدولة الأوروبية التي تزخر بأبطال اللعبة، إلى جانب توفر التجهيزات اللازمة من أجل التحضيرات، ووجود التضاريس التي تساهم في رفع مستويات الدراجين وتجهيزهم بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

‎ووجه ابن زعل، الشكر للمؤسسات الوطنية الداعمة لهذا المعسكر، بما يعكس اهتمامها بالتفاعل مع المجتمع وتحفيز أبناء الوطن في شتى المجالات، ومنها الرياضة إيماناً بأهميتها عموماً والدراجات الهوائية على وجه الخصوص في تحقيق فوائد عديدة والاستفادة مما وفرته القيادة الرشيدة من منشآت وبطولات لهذه اللعبة الرياضة ذات الانتشار المتزايد في الدولة.

‎يذكر أن فريق تورك تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية على وجه الخصوص في المجتمع، ونجح الفريق خلال هذه المدة الزمنية من تسجيل اسمه كمنافس ذي حضور قوي في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابية.