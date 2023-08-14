جامعة الشارقة تكمل جاهزيتها لتنظيم «آسيوية الجامعات» في القوة البدنية

أكملت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا الأولى للجامعات في القوة البدنية استعداداتها لانطلاق منافسات البطولة، وتقام خلال الفترة بين 16 و21 الجاري، وتنظمها جامعة الشارقة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

ويشارك في البطولة رياضيون من 46 جامعة في قارة آسيا تمثل 11 دولة وهي: الإمارات والسعودية والعراق والكويت وقطر وإيران والأردن وسورية وباكستان والهند وقيرغستان، ومن كلا الجنسين. وكان وفد الاتحادين الدولي والآسيوي للقوة البدنية تفقد الاستعدادات الأولية والتقى مع مدير الجامعة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي.

وقال عميد شؤون الطلاب في جامعة الشارقة،

الأستاذ الدكتور عيد محمد كنعان، في تصريح صحافي: «إن اللجنة المنظمة تلقت موافقة عدد كبير من الجامعات، حيث ستمثل الإمارات 13 جامعة، والعراق 17، وسورية خمس جامعات، والهند أربع جامعات، بينما تشارك الدول الأخرى بجامعة واحدة عن كل دولة».