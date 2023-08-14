36 لاعباً من أندية الشارقة في معسكر صربيا لكرة اليد والطائرة

ينظم مجلس الشارقة الرياضي معسكراً خارجياً للاعبي أندية الإمارة في كرة اليد وكرة الطائرة من مختلف الفئات السنية في صربيا من 14 إلى 25 الجاري، بمشاركة 36 لاعباً، منهم 20 لاعباً في كرة اليد، و16 في الطائرة تحت إشراف ثلاثة مدربين، ضمن خطة إدارة شؤون الرياضة والتطوير لاكتشاف المواهب ورعايتها وتوفير فرص الاحتكاك مع لاعبين من مدارس مختلفة. ويتضمن المعسكر التحضيري الخارجي حصص معايشة مع لاعبين من أوروبا في كلا اللعبتين، وتدريبات صباحية ومسائية وتدريبات معايشة مع فرق مختلفة.

وقال مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، محمد عبيد الحصان، في تصريح صحافي: «إن إقامة معسكرات للاعبي اليد والطائرة استمرار للخطة التطويرية للإدارة بعد تنظيم المعسكر الخارجي في تركيا للاعبي السلة»، منوهاً إلى أن لهذه المعسكرات قيمة فنية للارتقاء أكثر بمستويات اللاعبين في مختلف الفئات السنية والاهتمام برفع قدراتهم، وكذلك استفادة المدربين من مثل هذه المعسكرات في تطوير مهاراتهم التدريبية.