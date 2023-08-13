منتخب البولينغ يحصد فضية بطولة العالم لأصحاب الهمم

انتزع المنتخب الوطني لذوي الإعاقة السمعية الميدالية الفضية لمسابقة خماسي البولينغ، ضمن بطولة العالم لبولينغ الصم التي تقام في العاصمة الألمانية ميونيخ.

واستطاع المنتخب الوطني الوصول إلى الدور قبل النهائي مصطدماً بأفضل فريق في العالم وهو الفريق الكوري، لكن أبطال الإمارات تمكنوا من الفوز وتأهلوا لنهائي البطولة أمام المنتخب التايواني، ليحصدوا ميدالية فضية هي الأغلى في مسيرة منتخبنا لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية.

وكانت بطولة العالم للبولينغ لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية قد بدأت منذ مطلع الشهر الجاري، وتنتهي اليوم قبل أن تعود البعثة إلى أرض الوطن حاملة فضية الخماسي في مشاركة متميزة خلال هذا المحفل العالمي الكبير.

يذكر أن الأبطال الذين مثلوا المنتخب الوطني هم: علي الجابري، عدنان معلمي، طارق البلوشي، أيمن المقبالي، وليد رضوان، عدنان الجابري. بينما يقود المنتخب فنياً المدربان شاكر آل حسن وعبدالرحمن شانبيه. وصاحب البعثة مترجم لغة الإشارة عبدالله تلجبيني. وتولى رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصمّ عبدالله خليل أهلي مهام رئيس البعثة، بمعاونة من حمد الدرمكي.

وأعرب عبدالله خليل أهلي عن سعادته الكبيرة بما حققه اللاعبون خلال هذه البطولة، وتوجّه لهم وللإطار الفني بجزيل الشكر والتهنئة على ما قدموه خلال هذا المحفل العالمي، خصوصاً بعد مواجهة أقوى فرق العالم والمتمرّسين في لعبة البولينغ، ما يؤكد المكانة العالية لرياضات أصحاب الهمم الوطنية بفضل الدعم المستمر من قيادات البلاد الرشيدة، والتي تؤتي ثمارها باعتلاء منصّات التتويج بطولة بعد أخرى.

كما أكد أهلي أن النتائج الجيدة التي حققها الفريق الوطني لم تكن من قبيل الصدفة، بل جاءت عبر تخطيط وعمل كبير قبل خوض بطولة العالم ومعسكرات داخلية وخارجية اتسمت بالجهد والتضحيات والتركيز الكبير من قبل جميع عناصر المنظومة من لاعبين ومدربين وإداريين، والذين تناسقت جهودهم جميعاً لهدف واحد هو رفع راية الوطن عالياً في المحافل الدولية.