فريق أبوظبي يخوض اليوم تحدي سباق الزمن في مونديال زوارق الفورمولا 2

تنطلق، اليوم، منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، المقامة في مدينة كلابيدا في ليتوانيا، وذلك بانطلاق سباق السرعة وتحدي الزمن الأفضل بين الزوارق المشاركة في هذه الجولة، وهي 19 زروقاً، من 12 جنسية، تطمح لتحقيق أفضل وأسرع زمن اليوم في مسار السباق.

وتنطلق زوارق فريق أبوظبي، ممثلة في راشد القمزي، بطل العالم ثلاث مرات، ومنصور المنصوري، في رحلة قوية من أجل إحراز أفضل وأسرع زمن، وتسجيل أقوى توقيت في مسار السباق، من أجل ضمان انطلاقة متقدمة عبر السباق الرئيس غداً للجولة، ويقام سباق السرعة اليوم على مسار يبلغ طوله 1875 متراً، على ساحل بحر البلطيق، الذي تطل عليه المدينة التي تعتبر ثالث أكبر مدن ليتوانيا.

ويسجل أبطال فريق أبوظبي حضورهم في مدينة كلابيدا، كي تكون رابع محطة يشارك عبرها الفريق في ليتوانيا، حيث شارك في مدينة زاراساي في 2016 عبر البطولة

نفسها، كما شارك مرتين في مدينة كوناس، ثم لاحقاً مرتين في مدينة كوبكيس أيضاً، آخرها الموسم الماضي.

ويبحث راشد القمزي، نجم فريق أبوظبي، عن استعادة اللقب العالمي الذي حققه في الموسم ما قبل الماضي للمرة الأخيرة، وعاندته الأعطال، وبشكل غريب الموسم الماضي، في أكثر الجولات، كي يبتعد عن المنافسة على اللقب، الذي يطمح بشدة من أجل تحقيقه هذا الموسم، وفي سبيل ذلك، أكد راشد القمزي، في تصريح صحافي، أنه سيقاتل وبقوة منذ أول جولة كي يتمكن من تحقيق الفوز، ومعانقة لقب البطولة هذا الموسم. وعن زورقه الجديد الذي يشارك به للمرة الأولى، أكد راشد القمزي أنه تم إعداده بمواصفات خاصة للمنافسة، وقد تمت تجربته من قبل الطاقم الفني قبل القدوم إلى ليتوانيا. وأضاف: متفائل بالزورق الجديد، وأعتقد أن إمكاناته عالية، وستكون لي فرصة للوصول إلى سرعات عالية من خلاله.

■ يقام سباق السرعة على مسار بطول 1875 متراً، على ساحل بحر البلطيق بمدينة كلابيدا الليتوانية.

■ الجولة الأولى من بطولة العالم تشهد مشاركة 19 زورقاً من 12 جنسية، تطمح إلى تحقيق أفضل وأسرع زمن اليوم.