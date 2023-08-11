ياسر سالم: التجمعات المقبلة للمنتخب ستكون قصيرة وخلال «أيام فيفا»

اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمس معسكره الخارجي الذي أقيم في مدينة كابرون النمساوية على مدار 10 أيام ضمن تحضيراته الأولية استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023 التي تقام في قطر يناير المقبل، والدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، وتنطلق نوفمبر المقبل، حيث يلعب المنتخب في المجموعة الثامنة التي تضم البحرين والفائز من مباراتي اليمن مع سريلانكا، ونيبال مع لاوس.

وأكد مدير المنتخب ياسر سالم في تصريح صحافي أن «التجمعات المقبلة ستكون قصيرة وخلال أيام فيفا، وسيتخللها خوض مباريات دولية ودية».

وأكد أن «المعسكر جاء مفيداً جداً للمدرب باولو بينتو ومساعديه الذين تعرفوا على قدرات اللاعبين عن قرب وسط أجواء إيجابية جداً سواء أثناء التدريبات وكذلك في أروقة مقر الإقامة»، مشيراً إلى أن هذه الفترة تشكل أهمية كبرى خصوصاً وأنها تسبق انطلاق الموسم الكروي. وقال إن الجهاز الفني سيقوم بمتابعة مباريات دوري أدنوك للمحترفين الذي ينطلق 18 الجاري لرصد أداء اللاعبين، واختيار الأفضل منهم للتواجد في التجمع القادم الذي سيكون في بداية سبتمبر. وركز بينتو خلال المعسكر على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، من خلال تدريبات يومية صباحية ومسائية، كما حرص على عقد اجتماعات دائمة مع أعضاء الجهاز الفني والإداري حول متطلبات الفترة المقبلة وآلية العمل التي سيتم اتباعها بدءاً من معسكر سبتمبر.

وخاض الأبيض في اليوم الأخير حصة تدريبية مشتركة مع المنتخب الأولمبي عبارة عن تقسيمة من ثلاثة أشواط انتهت بتفوق المنتخب الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف جاءت عن طريق فابيو ليما وأحمد عامر ويحيى الغساني.

• ركز مدرب المنتخب باولو بينتو على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين خلال المعسكر.