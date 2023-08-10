فترة الطعون في انتخابات اتحاد الكرة تنتهي اليوم

أعلنت لجنة الانتخابات في اتحاد كرة القدم برئاسة المستشار سالم بهيان العامري، أن فترة الطعون على مرشحي عضوية مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية الجديدة 2023-2027 التي انطلقت الثلاثاء الماضي، ستنتهي اليوم، فيما ستبدأ اعتباراً من 14 الجاري حتى 21 منه فترة اختيار المرشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة قائمته الانتخابية، علماً بأن لجنة الانتخابات كانت قد تلقت ترشيح 13 مرشحاً لعضوية مجلس الإدارة، من بينهم ثلاثة مرشحين من قبل رئيس الاتحاد.

وأعلنت لجنة الانتخابات في بيان رسمي أن أسماء المرشحين النهائية لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة ضمت 12 مرشحاً، بعدما تأكدت من سلامة وشروط الترشح، عدا مرشح نادي الوحدة لعدم استيفائه المستندات المطلوبة لشروط العضوية.

وحددت لجنة في اتحاد الكرة، الثامن من الشهر المقبل موعداً لعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لانتخاب مجلس الإدارة الجديد.