الحمادي: التعاقد مع إنييستا سيرفع من سقف طموح «الصقور»

وصف المحاضر الدولي في اتحاد كرة القدم، عمر الحمادي، تعاقد نادي الإمارات مع اللاعب السابق لنادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، أندريس إنييستا، بأنه تعاقد احترافي من قبل إدارة نادي الإمارات، وأن وجود النجم الإسباني سيسهم في تحقيق العديد من المكاسب للكرة الإماراتية عموماً، ودوري أدنوك للمحترفين بشكل خاص، ولنادي الإمارات بشكل أخصّ.

وأكد أن تعاقدات الأندية الإماراتية مع نجوم كبار خلال السنوات الماضية أتت بفوائد جمة على مستوى اللاعبين ومستوى المدربين القادمين إلى الدوري الإماراتي، وبالتالي فإن نادي الإمارات مقبل على خوض تجربة مفيدة فنياً واستثمارياً، وفي مختلف الجوانب.

وكان إنييستا قد وصل إلى الدولة عبر مطار دبي، أول من أمس، تمهيداً لتوقيع العقد الرسمي مع «الصقور».

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «التعاقد مع إنييستا سيرفع من سقف طموح (الصقور)، والفوائد التي ستتحقق عديدة، لأن التعاقد مع لاعب بمكانة وخبرة إنييستا يعد أمراً مميزاً، على الرغم من أن إمكاناته الفنية في الوقت الحاضر تراجعت عما كانت عليه عندما كان لاعباً في برشلونة، وهذا أمر طبيعي، ولكن خبرته وأسلوب تعامله مع الفريق واللاعبين أصبح أفضل من السابق، ما سيعود على (الصقور) بفوائد كثيرة».

وأضاف: «أول المكاسب هي عودة الجمهور إلى المدرجات في جميع الملاعب التي سيحضر بها فريق الإمارات في دوري أدنوك للمحترفين، وأيضاً سيقدم دوراً فنياً بارزاً لمساعدة فريقه الجديد بتحقيق طموحه بشكل مؤثر، وقد يتغير طموح (الصقور) من الاكتفاء بالبقاء في دوري المحترفين إلى الوجود في مركز متقدم، كما أن وجود إنييستا سيجعل أنظار القنوات التلفزيونية العالمية، ومختلف وسائل الإعلام، تتجه نحو الكرة الإماراتية، وعلى جانب المنتخب الوطني ستكون هناك فوائد إيجابية أيضاً، إذ إن وجود إنييستا سيشجع اللاعبين على تقديم أفضل أداء أمام أحد أفضل نجوم العالم، وبالتالي يرتفع مستواهم الفني».

وأضاف: «سيشكل إنييستا بخبرته إضافة فنية، ليس في الملعب فقط، بل يمكن أن يكون مدرباً في المستقبل لأحد الأندية الإماراتية، فضلاً عما يتمتع به اللاعب من سمعة طيبة وأخلاق عالية في التعامل مع اللاعبين والجهاز الفني والإداري».

وختم: «وجود إنييستا يذكرنا بالفوائد التي حققها نادي الفجيرة وكرة الإمارات عموماً، عندما تم التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية الراحل ديغو مارادونا، وكيف ساعد في دعم اللاعبين الشباب معنوياً وفنياً، ورفع من سقف الطموح».

وكان إنييستا قد وصل الدولة عبر مطار دبي الدولي، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات يوسف البطران، وعدد من مسؤولي النادي، وحشد من محبي اللاعب، وعدد من جمهور نادي الإمارات.

ومن المقرر أن يلتقي مجلس إدارة النادي مع إنييستا مساء اليوم، لاستكمال جميع الترتيبات الإدارية والمالية تمهيداً للتوقيع الرسمي، قبل المؤتمر الصحافي الذي سيشهد تقديم اللاعب، اليوم.

وكان آخر نادٍ لعب له إنييستا هو نادي فيسيل كوبي الياباني.