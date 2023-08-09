«المواطنون والعرب» يهيمنون على قائمة مدربي أندية السلة في الموسم الجديد

هيمن المدربون المواطنون والعرب، للعام الثاني على التوالي، على قائمة أسماء مدربي أندية كرة السلة السبعة لمرحلة الرجال في موسمها الجديد 2023-2024، في تعاقدات غلب عليها الاستقرار الفني، مقابل انتقال وحيد بين نادٍ وآخر، والاقتصار على تعاقدين جديدين من الخارج، في قائمة تضم ستة مدربين عرب، مقابل مدرب أجنبي وحيد.

وسجلت الأندية السبعة التي تقص نهاية سبتمبر المقبل ضربة بداية موسم الرجال، في تعاقداتها الجديدة، عودة عميد المدربين المواطنين عبدالحميد إبراهيم، للقيادة الفنية لفريق الشارقة، خلفاً للمصري أحمد عمر، وذلك بعد موسم واحد قضاه عبدالحميد مع الوصل، وقابلها استعانة ناديي الأهلي والوصل بمدربين جديدين من خارج الدوري الإماراتي، فيما استقر كل من البطائح والوحدة والظفرة والنصر على مدربيهم.

وأعلنت إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، مطلع يوليو الماضي، عودة المدرب الوطني عبدالحميد إبراهيم لقيادة فريق الرجال بعقدٍ يمتد موسمين، ليسجل عبدالحميد صاحب مسيرة تضم نحو 32 عاماً في عالم التدريب، وحصده 59 لقب بطولة محلية وخليجية وعربية مع أندية إماراتية وسعودية وبحرينية وسورية، وهو الظهور الرابع في قيادته الفنية لسلة رجال الشارقة، وسبق له التتويج مع «الملك» بـ10 ألقاب متنوعة محلية وخارجية، أبرزها كأس البطولة العربية للأندية الأبطال في أبوظبي 2011، وكأس الأندية الخليجية الأبطال لمرتين متتاليتين عامي 2018 و2019 برقمٍ قياسي غير مسبوق على صعيد الانتصارات المتتالية (11 فوزاً على التوالي على مدار النسختين).

بدوره، اتجه الوصل لتعويض رحيل عبدالحميد إبراهيم بالتعاقد مع المدرب الصربي ميودراغ بيريسيتش القادم من الاتحاد المنستيري التونسي، والمتوج معه سابقاً بلقب دوري الأندية الإفريقية الأبطال، كما خاض ميودراغ العديد من التجارب في قيادته للفرق اللبنانية، ومنها بلوغه مع نادي بيروت نهائي بطولة الأندية العربية الأبطال لعام 2019، وتضم مسيرة المدرب الصربي على المستوى العربي تدريب الزمالك بين عامي 2009 و2011، والاتحاد السكندري في 2021، إضافة إلى تجارب خليجية بتدريب المنامة البحريني موسم 2016-2017، وقيادته للمنتخب القطري الأول صيف 2020.

وفضل قطاع إدارة الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي، عدم التجديد للمدرب البوسني زوران زابوفيتش، بعد موسم وحيد نجح خلاله زوران في قيادة «فرسان السلة» للظفر بثنائية الدوري والكأس محلياً، بجانب التأهل خارجياً للمرحلة النهائية في النسخة الأولى من بطولة «سوبر ليغ-غرب آسيا)، وذلك بعدما منحت إدارة القطاع في شباب الأهلي ثقتها للمدرب التونسي وليد زريدة القادم من النجم الساحلي التونسي، وصاحب الخبرة الكبيرة على المستوى الدولي، بجانب ارتباط اسمه لسنوات طويلة كلاعب ومدرب مع الاتحاد المنستيري في تونس.

وجدد نادي البطائح ثقته بالمدرب الوطني بدر المرزوقي، الذي خاض الموسم الماضي تجربته التدريبية الأولى مع فرق الرجال، بعد ارتباط اسمه طوال 15 عاماً بتدريب فرق المراحل السنية في الشارقة، بجانب شغله منصب مساعد مدرب الشارقة، واكتسابه خبرات كبيرة، خصوصاً في الفترات التي عملها فيها برفقة عميد المدربين عبدالحميد إبراهيم.

وسارت أندية الوحدة، والظفرة، والنصر، على النهج ذاته من حيث الاستقرار الفني لمدربيها، مع بقاء السوريين نضال بكري وعلي الشطي في القيادة لفنية لفريقي الوحدة والظفرة، بجانب تجديد النصر الثقة بالمدرب المصري حسام الوكيل.