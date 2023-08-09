1600 لاعب ولاعبة يشاركون في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبإشراف من مجلس أبوظبي الرياضي، وتنظيم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، تُقام فعاليات النسخة الـ29 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، من 14 إلى 25 أغسطس الجاري.

وتُجرى منافسات المهرجان عبر 14 بطولة مختلفة، طبقاً للمستويات والفئات السنية للمشاركين، وذلك بفندق راديسون بلو أبوظبي (الكورنيش)، بمجموع جوائز يصل إلى 300 ألف درهم.

ويُشارك في النسخة المرتقبة، المصنف الأول، الهندي دي جوكيش، ومواطنه أرجون إريجايسي بطل النسخة 28، والمصنف الثالث فيلاديسلاف أرتيموف من روسيا، وبطل الإمارات سالم عبدالرحمن، الذي حصد العدد الأكبر من بطولات الشطرنج الفردية في الإمارات منذ 1991، وبطولة العرب لفئة الرجال وبطولة آسيا لفئة الناشئين.

كما يشارك في المهرجان معظم لاعبي الإمارات في كل الفئات السنية من الجنسين، يتقدمهم اللاعب عمران الحوسني، الفائز ببطولة غرب آسيا للشباب وبطولة العرب للشباب وبطولة الإمارات للرجال، وبطولة كأس رئيس الدولة.

وتبث مباريات البطولة مباشرة عبر مواقع الاتحادات الدولي والآسيوي والعربي للعبة.

ويترأس لجنة الحكام في البطولة، مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للشطرنج، ونخبة من الحكام الدوليين الإماراتيين من بينهم ماجد العبدولي، وسلمان الطاهر، والحكمة مريم جهاد، ومن الجزائر، العربي بن يحيى والحكم الدولي مهرداد بهلوان زادة من إيران، ومن رومانيا الدولي بوجدان جاربيا، ومن مصر مها محمود، ومن الفلبين الدولي مارلون كونان، إضافة لنخبة من الحكام الصاعدين من الإمارات.

وأكد حسين عبدالله الخوري رئيس مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن المهرجان من أهم الأحداث الرياضية على خريطة الشطرنج الدولية، ويدخل عامه الـ29، بعدما تصدر اهتمام معظم اللاعبين الدوليين من مختلف أنحاء العالم، تأكيداً لريادة الإمارات وأبوظبي في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية بأفضل الممارسات العالمية.

وقال: «ما شهدناه من إقبال كبير على المشاركة في المهرجان من لاعبي الصف الأول في العالم هذا العام يجعلنا على قناعة بأننا في المسار الصحيح، كما يتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين أكثر من 1600 لاعب ولاعبة من 67 جنسية مختلفة موزعين على 14 بطولة مختلفة، كما أنه يتصدر المهرجانات العالمية على صعيد اللعبة من حيث عدد المشاركين».

وأضاف: «مهرجان أبوظبي وصل لهذه المكانة الرفيعة، وحقق أفضل مؤشرات النجاح العالمي بفضل دعم واهتمام ورعاية القيادة الرشيدة».

وأشاد الخوري برؤية مجلس أبوظبي الرياضي ودوره البارز والداعم في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمي، كما أثنى على الرعاية المتميزة لمجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) للمهرجان، كمؤسسة وطنية لها دور رائد في دعم الفعاليات الرياضية، وكذلك بقية المؤسسات والشركات الراعية.

ريادة أبوظبي

أكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، أن اهتمام القيادة الرشيدة بدعم جميع الرياضات ودفع مسيرتها نحو النجاحات والتميز والإنجازات، هو السبب الأول في التفوق، وتأكيد ريادة أبوظبي في استضافة وتنظيم الأحداث والبطولات الكبرى، ومنها مهرجان الشطرنج، الذي تشارك فيه كوكبة من أبرز اللاعبين والأساتذة العالميين.

وقال العواني: «يسعدني أن أنتهز الفرصة للإشادة بالجهود الكبيرة التي يقدمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في مسيرة تطوير لعبة الشطرنج عبر مجموعة من الخطط والبرامج والدورات والاستضافات، نجدد دعمنا لهذا الحدث السنوي المهم والبارز، وفخورون بقيمته العالمية الكبيرة، حيث أصبح محط أنظار اللاعبين الدوليين من مختلف أنحاء العالم».