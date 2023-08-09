لا طلبات انسحاب من الترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة

عقدت لجنة الانتخابات في اتحاد كرة القدم اجتماعها أمس، برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، وبحضور نائب رئيس اللجنة محمد راشد الحفيتي، وأعضاء اللجنة: عبدالرحمن العامري، وحمد البدواوي، ومُنى الشامسي، والأمين العام لاتحاد الكرة محمد عبدالله هزام الظاهري.

وقالت اللجنة في بيان صحافي: «تأكدت اللجنة من سلامة وصحة شروط الترشح لجميع الطلبات، عدا مرشح نادي الوحدة، لعدم استيفائه المستندات المطلوبة لشروط العضوية».

وأكد المستشار سالم بن بهيان العامري أن اللجنة لم تتلق أي طلب لانسحاب أي عضو من المرشحين، وعليه تكون الأسماء النهائية المترشحة للعضوية كلاً من: هشام محمد الزرعوني (مرشح من نادي الشارقة)، وحمد المزروعي (حتا)، وعمر المهيري (النصر)، ويحيى المطروشي (عجمان)، وأمل بوشلاخ (مصفوت)، وأحمد المهبوبي (التعاون)، وإبراهيم النمر (الحمرية)، وسالم الشامسي (العربي)، وسيف المنصوري (الظفرة)، وعبدالمحسن الدوسري، وخلفان جمعة بلهول، وعبيد سالم الشامسي المرشحين من رئيس الاتحاد.

من جهة أخرى، بدأت فترة استقبال الطعون على نتيجة فحص الطلبات اعتباراً من أمس حتى غدٍ، وستعقد اللجنة اجتماعها القادم فور انتهاء فترة الطعون لبحث أي مستجدات قد تطرأ على العملية الانتخابية.