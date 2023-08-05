بن شرقي بلا نادٍ والسبب مليونا دولار.. هل يكون بيراميدز «المنقذ»

رغم أن نادي الجزيرة أنهى علاقته مع نجمه المغربي أشرف بن شرقي في منتصف يونيو الماضي، فإن اللاعب مازال حتى الآن بلا نادٍ رغم قرب انطلاق الموسم الجديد، بسبب مطالب اللاعب المالية، وهي المطالب التي عجزت عنها الأندية التي دخلت في تفاوض معه.

وبحسب ما أكدت مصادر مقربة من اللاعب لـ«الإمارات اليوم»، فإن الشروط المالية لكل من وكيل اللاعب وشقيقه بالحصول على مليوني دولار في الموسم الواحد، هي التي جمدت جميع المفاوضات التي دارت في الفترة السابقة بين اللاعب والعديد من الأندية، والتي كان في مقدمتها نادي الزمالك الذي طلب عودة اللاعب مجدداً للدوري المصري، إلا أن تمسك بن شرقي بمطالبه المالية جعل الزمالك ينسحب من الصفقة.

وكان الأهلي المصري هو الآخر مهتماً بخدمات بن شرقي، ما جعل حارس مرمى الأهلي السابق والإعلامي الحالي أحمد شوبير يؤكد في تغريدة له أن الأهلي أنهى صفقة بن شرقي قبل أن تتعثر المفاوضات بعد ذلك بسبب الأمور المالية، ليذهب مسؤولو القلعة الحمراء للاعب الجيش الملكي المغربي رضا سليم ويتم التعاقد معه.

ودخل ناديا الاتفاق والتعاون السعوديان أيضاً على خط المفاوضات مع أشرف بن شرقي، لكن المطالب المالية للاعب حالت دون انتقاله لدوري روشن.

ولم تغب أندية قطر كذلك عن المشهد، فظهر نادي قطر، لكن عدم بروز اللاعب بالصورة التي كان عليها مع الزمالك قبل انتقاله إلى الجزيرة جعل نادي قطر غير مستعد لتلبية مطالب بن شرقي المالية.

وأخيراً ظهر نادي بيراميدز المصري في الصورة، وذلك بحسب ما أكدته تقارير إعلامية مصرية، أنه اقترب من التعاقد مع بن شرقي مقابل مليوني دولار، وأن شقيق اللاعب أجرى مفاوضات ناجحة في القاهرة لانضمام اللاعب لبيراميدز، مؤكدين أن الصفقة سيتم الإعلان عنها خلال ساعات.