استضافة مونديال السيدات تشجع أستراليا على تنظيم كأس العالم للرجال

عبّرت أستراليا عن اهتمامها باستضافة كأس العالم 2034 للرجال في كرة القدم، بحسب مسؤول في الاتحاد المحلي، أمس، على هامش استضافتها الناجحة لنهائيات السيدات بالتشارك مع جارتها نيوزيلندا.

وقال الرئيس التنفيذي في الاتحاد الأسترالي للعبة جيمس جونسون، في تصريحات صحافية، «ننظر في إمكانية استضافة مونديال الأندية الموسّع وكأس العالم للرجال. رؤيتنا تمتد محلياً وعالمياً. نكون في أفضل حالاتنا في أستراليا عندما نجلب أبرز البطولات لجماهيرنا». وتابع: «نلاحظ ذلك الآن في كأس العالم للسيدات، حجر الأساس نحو الانطلاق بترشيحات إضافية». وأردف أن «هناك مونديال الأندية في 2029 سننظر إليه، ثم كأس العالم 2034 للرجال سننظر إليه أيضاً».

وعن آفاق أستراليا وطموحها باستضافة مونديال 2034، قال جونسون: «من دون أي شكّ ستستضيف أستراليا كأس العالم للرجال في يوم من الأيام. وهل هناك أفضل من القيام بذلك بعد استضافة أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم للسيدات؟».