الخطيب: فخور بمواصلة ارتباطي بتطوير السلة الإماراتية

أعرب نجم السلة اللبنانية والآسيوية فادي الخطيب عن فخره بمواصلة دعم سلة الإمارات، مؤكداً أن استضافة أكاديمية «تشامبس» التي يديرها ومقرها دبي، التجمع الداخلي الأخير للمنتخب الإماراتي الأول الذي أقيم من 13 إلى 31 يوليو الماضي؛ تمثل خطوة أولى في سبيل استمرارية عودة المنتخب للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الأكاديمية بالمجان في مراحل إعداد «الأبيض» المقبلة.

وقال الخطيب لـ«الإمارات اليوم»، إن «ارتباطي الوثيق بسلة الإمارات يعود لسنوات طويلة، وأفتخر بمواصلة تقديم كل سبل الدعم للرياضة الإماراتية بشكل عام وكرة السلة على وجه التحديد، عرفاناً بما قدمته الإمارات ودبي في سبيل تطوير الرياضة عربياً وقارياً، منها على سبيل الذكر (بطولة دبي الدولية لكرة السلة) البطولة الأعرق آسيوياً، والتي وقفت شاهداً على نجومية إنجازات لاعبي السلة اللبنانية والعربية».

موضحاً أن «استضافة أكاديمية (تشامبس) خلال يوليو الماضي مراحل التجمع الداخلي للمنتخب الإماراتي الأول لكرة السلة، تمثل مصدر سعادة وفخر على صعيدي الشخصي، فالمقربون من فادي الخطيب يعرفون تماماً أنه من الواجب والعرفان رد الدين للإمارات ودبي التي فتحت أبوابها وأتاحت الفرصة أمام كل شخص طموح بإمكانه تقديم ما يخدم تطوير المجتمع».

وأضاف: «حظيت بمزاملة غالبية عناصر المنتخب الإماراتي الحالي حين أتيحت الفرصة لي في يناير من عام 2020 لارتداء قميص منتخب الإمارات كلاعب محترف في النسخة 31 من بطولة دبي الدولية، قبل أن يتم لاحقاً تعزيز الشراكة مع الاتحاد الإماراتي لكرة السلة بتوقيع اتفاقية شراكة بين الاتحاد وأكاديمية (تشامبس)، المشروع الرياضي الذي تم افتتاحه بدبي عام 2021». واختتم: «الصداقات القوية التي نجحت السلة الإماراتية في بنائها مع كل الأشقاء العرب، تحملنا المسؤولية كرياضيين عرب للوقوف داعمين خلف المنتخب الإماراتي في استحقاقه المهم نوفمبر المقبل في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية، بطموح عودة السلة الإماراتية للمستوى التصنيفي (A) الوحيد الذي يسمح للمنتخبات الآسيوية بخوض نهائيات البطولات القارية والمنافسة في البطاقة المؤهلة لكأس العالم. وأكاديمية (تشامبس) فخورة بوضع مرافقها بالمجان أمام المراحل المقبلة من مراحل إعداد (الأبيض) لاستحقاقاته المقبلة».

علاقة متينة

أشاد نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة السلة عضو المكتب التنفيذي المدير المالي للاتحاد الآسيوي، عبداللطيف الفردان، بالشراكة العميقة التي تربط الاتحاد والمنتخبات الوطنية للدولة بـ«أكاديمية تشامبس».

وقال الفردان: «فخورون بالعلاقة المتينة التي تربطنا بنجم السلة اللبنانية فادي الخطيب، وحرص أكاديمية (تشامبس) على ترسيخ هذه العلاقة من خلال استضافتها بالمجان مراحل إعداد المنتخب الأول في استحقاقاته المهمة».

• أكاديمية «تشامبس» استضافت التجمع الداخلي الأخير لمنتخب السلة الذي أقيم من 13 إلى 31 يوليو الماضي.