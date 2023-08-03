الرمادي: اعتذاري عن عدم تدريب الظفرة ليس له علاقة بـ «سيراميكا»

أثنى المدرب السابق لفريق الظفرة، المصري أيمن الرمادي، على تفهم إدارة نادي الظفرة للظروف التي دفعته لعدم استكمال مهمته مع الفريق، وحتمية عودته إلى بلاده.

وكانت إدارة الظفرة قد قبلت اعتذار أيمن الرمادي عن عدم استكمال مهمته مع الفريق الذي سيخوض منافسات دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل، بعد نحو أسبوع من التعاقد معه، وأسندت المهمة إلى المدرب الوطني، عبدالله مسفر.

وقال الرمادي لـ«الإمارات اليوم»: «في البداية أود أن أتوجه بالشكر إلى إدارة نادي الظفرة، التي تفهمت كل التفاصيل والأمور التي دفعتني إلى الاعتذار في هذا التوقيت عن عدم الاستمرار في المهمة، وهذا الأمر ليس له علاقة على الإطلاق برغبة نادي سيراميكا المصري في أن أستمر معه الموسم المقبل، بعد الفوز معه بكأس الرابطة في مصر، وإنما هناك ظروف أخرى خاصة بي».

وأضاف: «لقد اتفقت مع إدارة الظفرة قبل شهر على تولي مهمة تدريب الفريق، وحينما طلبني نادي سيراميكا لقيادة الفريق في المباراة النهائية لكأس الرابطة المصرية أمام النادي المصري، استأذنت إدارة الظفرة التي رحّبت ولم تعترض على قبول تلك المهمة التي كُللت في الأخير بالفوز باللقب».

وأشار الرمادي بقوله: «حينما فاوضني مسؤولو سيراميكا للاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، لم أعطهم رداً حاسماً على قبول المهمة من عدمه قبل العودة إلى إدارة نادي الظفرة، على الرغم من أنني لم أكن مرتبطاً بأي عقود رسمية مع النادي الإماراتي، ولكن ما بيني وبين المسؤولين في الأندية الإماراتية عموماً، والظفرة على وجه الخصوص، أكبر من العقود، وفضّلت السفر إلى أبوظبي في الموعد المُحدد، ووضعت نفسي تحت تصرف النادي، بحكم العلاقة الطويلة التي تربطني مع إدارته».

وتابع: «لقد عملنا في الأيام الماضية مع الإدارة على العديد من الملفات التي تخص الفريق الأول لكرة القدم، ومن بينها المعسكر الخارجي، والصفقات المُرشحة لدعم الفريق في دوري الدرجة الأولى، إلى حين التعاقد مع المدرب البديل، وأعتقد أن خيار النادي بالتعاقد مع المدرب الوطني عبدالله مسفر كان قراراً موفقاً للغاية، نظراً للخبرات الطويلة التي يملكها في الدوري الإماراتي، سواء على صعيد الهواة أو المحترفين، وهو إضافة كبيرة ومهمة للفريق».

ولفت: «سأظل باقياً في أبوظبي إلى السبت المقبل، إذ سيجمعني أكثر من لقاء مع الدكتور عبدالله مسفر لعرض الملفات عليه، التي تم إعدادها خلال الفترة الماضية، بالتنسيق مع الإدارة، لتسهيل مهمته خلال الفترة المقبلة».

وحول مستقبله في الفترة المقبلة، وهل سيعود لتدريب سيراميكا؟ قال أيمن الرمادي: «هناك اتفاق مبدئي مع إدارة النادي على الاستمرار في المهمة، وهناك اجتماع سيُعقد بيني وبين الإدارة عقب العودة إلى القاهرة، سيتم من خلاله الاتفاق على كل الأمور المتعلقة بالتحضير للموسم الجديد، والتي سيتخللها مشاركة سيراميكا في كأس النخبة التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، ونحن نتطلع إلى تقديم موسم قوي في الدوري المصري يليق بحجم تطلعات مسؤولي النادي ونخبة اللاعبين الموجودين في الفريق».