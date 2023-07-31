رابطة المحترفين تعلن قائمة المرشحين لجوائز الموسم 2022-2023

أعلنت رابطة المحترفين عن قائمة المرشحين لجوائز الموسم الرياضي 2022-2023، مع فتح باب التصويت بداية من أمس، ولمدة خمسة أيام، والمتاح لقائد ومدرب كل فريق والإعلام والجماهير، على أن يتم الكشف عن هوية الفائزين في الحفل السنوي المقررة إقامته يوم 10 أغسطس المقبل في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال.

سيتم في الحفل تكريم الأفضل في 15 فئة، وتنقسم فئات الجوائز إلى ثلاث، وهي: جوائز بناء على الإحصاءات، جوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير، وتشمل قائمة الجوائز التي يتم تحديد الفائزين بها عبر التصويت كلاً من: الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، القائد لأفضل مدرب، الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً، الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة، القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، أفضل لاعب من اختيار الجمهور، وأجمل هدف من اختيار الجماهير، وسيكون التصويت متاحاً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي والتطبيقات عبر الهواتف الذكية.

وتضم قائمة المرشحين للكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، كلاً من: فابيو ليما، علي صالح، عبدالله رمضان، علي مبخوت، بندر الأحبابي، أحمد جميل، يحيى الغساني، بلال يوسف.

أما المرشحون للكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، فهم: سفيان رحيمي، كودجو لابا، عزيز جانيف، فيدريكو كارتابيا، فراس بالعربي، وليد أزارو، جواوبيدر، كايو لوكاس.

والمرشحون لجائزة القائد لأفضل مدرب، هم: سيرجي ريبروف «العين»، ليوناردو جارديم «شباب الأهلي»، خوان أنطونيو بيتزي «الوصل»، أولاريو كوزمين «الشارقة»، وجوران «عجمان».

والمرشحون لجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً، هم: حارب سهيل، بدر ناصر، عبدالله حمد، زايد سلطان، وليد المحرزي. والمرشحون لجائزة الفتى الذهبي لأفضل مقيم أو من مواليد الدولة، هم: إريك، لوكاس بامينتا، عثمان كمارا، ولوان بيريرا، ويوري سيزار.

أما جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، فتضم: خالد السناني، عادل الحوسني، خالد عيسى، علي خصيف، حسن حمزة.

فيما سيكون هناك تصويت مفتوح عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية في منصات التواصل الاجتماعي، لجائزتي أفضل لاعب من اختيار الجمهور، وأجمل هدف من اختيار الجماهير.