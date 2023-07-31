باب الترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة يغلق اليوم

يغلق اليوم باب الترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة للدورة الانتخابية 2023-2027، وبناء على لائحة الانتخابات فإنه يحق للأندية ترشيح ثمانية أعضاء لمجلس الإدارة، بواقع خمسة مرشحين من أندية المحترفين وثلاثة مرشحين من أندية الدرجة الأولى، بجانب ترشيح رئيس الاتحاد لثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص، علماً أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ستعقد في الثامن من سبتمبر المقبل لانتخاب رئيس وأعضاء جدد لمجلس إدارة اتحاد الكرة.

وحددت لجنة الانتخابات الأول من أغسطس المقبل حتى السابع منه موعداً نهائياً لانسحاب المرشحين من العملية الانتخابية.

وستبدأ لجنة الانتخابات في الثامن من الشهر المقبل فحص استمارات المترشحين لعضوية مجلس الإدارة وإعلان أسماء المترشحين.

يذكر أن لجنة الانتخابات كانت قد اعتمدت ترشح الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان لرئاسة الاتحاد، وبات الشيخ حمدان بن مبارك المرشح الوحيد لهذا المنصب وفاز بالمنصب بالتزكية، كون اللجنة لم تتسلم طلبات من مرشحين آخرين حتى قبل موعد غلق باب الترشح لمنصب رئيس الاتحاد، كما أنه وفقاً للجنة الانتخابات فإنها لم تتلق أي طعون على منصب المرشح لرئاسة الاتحاد، فيما لم تتلق كذلك لجنة الاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات أي طعون على نتيجة استمارة المرشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة.