الإمارات تشارك في دورة الألعاب الرياضية الجامعية

تشارك الإمارات بوفد مكون من خمسة رياضيين، ينافسون برياضتي ألعاب القوى والمبارزة، في النسخة 31 من دورة الألعاب الرياضية الجامعية (اليونيفيرسياد) التي تنطلق اليوم بمدينة شانجدو الصينية، وتستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل.

ويشارك في البطولة 11 دولة عربية، هي: الإمارات والسعودية وعمان وقطر والعراق والكويت ولبنان وسورية وفلسطين والجزائر وليبيا.

وتشارك السعودية بوفد مكون من 18 رياضياً، في حين تخوض قطر المنافسات بـ11 رياضياً، وتشارك الكويت بـ10 رياضيين، وكل من العراق ولبنان بثمانية أفراد، وليبيا بأربعة أفراد، وفلسطين بثلاثة.

وتشارك الجزائر في الدورة بأكبر وفد عربي، حيث يتكون من 68 فرداً، يخوضون منافسات ألعاب القوى والجودو والتايكوندو والووشو، يليه وفد عمان المكون من 35 رياضياً، يتنافسون في ألعاب القوى والسباحة والتايكوندو وتنس الطاولة، في حين تشارك سورية بوفد يضم لاعبة واحدة تشارك في منافسات التايكوندو.