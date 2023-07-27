إعلاميون وكتاب ينعون سعيد بن زايد.. "وداعاً الأب الروحي للوحدة"

عبّر رياضيون وإعلاميون عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، عن بالغ حزنهم في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان رحمه الله، أحد رموز الرياضة الإماراتية، مستذكرين مآثر الفقيد الراحل بتغريدات مغلفة بالحزن الشديد، مشيرين إلى أن كرة الإمارات فقدت "الأب الروحي لنادي الوحدة وصانع السعادة".



مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة فهد مسعود:

"الأب الروحي لنادي الوحدة وصانع السعادة، اللهم اغفر لعبدك سعيد بن زايد وأسكنه فسيح جناتك، اللهم تقبله بقبول حسن واجعل قبره نور وضياء وفسحة لجنات الخلد".



عضو مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم، عبد الباسط الحمادي:

"والدي ومعلمي وقدوتي الشيخ سعيد بن زايد في ذمة الله، رحم الله الشيخ سعيد وأسكنه فسيح جناته، إن العين لتدمع والقلب يبكي حزناً وألماً فالمصاب والفقد كبير، اللهم صبراً من عندك".



العضو المنتدب لنادي الوحدة الرياضي الثقافي، خالد الهنائي:

"العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا بوزايد لمحزنون، إنا لله وإنا إليه راجعون".



عضو المجلس الوطني الاتحادي والإعلامي في قناة "دبي الرياضية"، عدنان حمد الحمادي:

"لن نقول عنك الغائب الحاضر .. بل الحاضر الحاضر .. الحاضر بكل ما قدم من أعمال لا تنسى على المستوى الإنساني والرياضي والثقافي .. الحاضر بكل معاني الوفاء والقيم وسمو الاخلاق والتواضع".



معلق قناة دبي الرياضية، علي سعيد الكعبي:

"الراحل الكبير الشيخ سعيد بن زايد كان رجل نجاح من الطراز الأول في رياضتنا، كل ما تحقق في نادي الوحدة كان بفضل حكمته وأفكاره ومتابعته وصبره، نقل الفريق من الظل للألقاب وقدم أفضل أكاديمية قدمت أجيالا في تاريخ كرتنا، ستدين له كرة الإمارات كثيرا وستذكره جماهير الوحدة بأنه رئيسها التاريخي وسبب سعادتها، تنظيم بطولة تحمل أسمه أقل ما يمكن أن نقدم للراحل الكبير".



مذيع قناة دبي الرياضية، محمد أحمد الجاسم:

"برحيل سعيد بن زايد خسرت الإمارات أحد رواد الرياضة وصاحب الإسهامات الجليلة".



المعلق الرياضي فارس عوض:

"خالص العزاء وأصدق المواساة لصاحب السمو الشيخ محمّد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله وآل نهيان الكرام ووطننا الغالي في وفاة الشيخ سعيد بن زايد رحمه الله رحمة واسعه وغفر له وانار قبره واسكنه فسيح جناته، وعظم الله اجره أهله وذويه وألهمهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".



الإعلامي محمد نجيب:

"مازلنا نذكر لحظات لنا كانت معك مازال هدير جماهير الوحدة تنشد باسمك يهز مسامعنا مازال ديربي العين والوحدة يشتاق حضورك رحمك الله يا بوزايد وتقبلك في جنات النعيم ستبقى ذكراك بالقلوب وسندعي لك بالرحمة بكرةً واصيلا".