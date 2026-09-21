محمد بن زايد يُعزي في وفاة أحمد بن راشد: خالص التعازي والمواساة إلى أخي محمد بن راشد وعموم آل مكتوم الكرام

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الإثنين.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "خالص التعازي والمواساة إلى أخي محمد بن راشد وعموم آل مكتوم الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ستظل مآثره حاضرة في الذاكرة وإسهاماته الوطنية شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان".