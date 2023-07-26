الوصل يلعب مباراتين خلال 24 ساعة

أحرز المهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش أول أهدافه مع الوصل، عندما تعادل «الإمبراطور» مع أبولون ليماسول القبرصي بهدف لكل منهما، أول من أمس، خلال المعسكر الخارجي الذي يخوضه «الأصفر» في النمسا، استعداداً للموسم الجديد.

وخاض الوصل مباراتين وديتين خلال 24 ساعة، وتعادل مع الشمال القطري 2-2، الأحد الماضي، وأحرز هدفي «الفهود» حسن إبراهيم وأداما ديالو، قبل أن يخوض مباراة ودية أمام أبولون، أول من أمس، في ثالثة التجارب الودية للفريق خلال فترة الإعداد.

وتقدم الفريق القبرصي بالهدف الأول في الدقيقة الـ32، قبل أن يحرز هاريس سيفيروفيتش هدف التعادل لمصلحة الوصل في الدقيقة الـ41 من الشوط الأول.

وكان هاريس قد انضم إلى «الإمبراطور» قادماً من بنفيكا البرتغالي بعقد يمتد لموسمين حتى 2025، ليكمل الوصل عقد اللاعبين الأجانب للموسم المقبل بوجود خمسة لاعبين في قائمة الفريق.

ويراهن «الفهود» على أن يقدم الدولي السويسري الحل النموذجي لأزمة خط هجوم الفريق في الموسم الماضي، بعدما افتقد «الأصفر» وجود مهاجم قوي في الموسم الماضي، بداعي تراجع مستوى البرازيلي جيلبيرتو أوليفيرا قبل الاستغناء عن خدماته في يناير الماضي، واستكمال الموسم من دون مهاجم لديه خبرة كبيرة بالاعتماد على الأرجنتيني توماس شانكلاي، والمقيم الإيفواري أداما ديالو.

ويمتلك هاريس سيرة ذاتية قوية، حيث نشأ في فرق الناشئين في نادي لوزيرن السويسري، بينما لعب للمرة الأولى على مستوى المحترفين مع غراسهوبرز السويسري، ثم انتقل إلى فيورنتينا الإيطالي 2010.

وخاض سيفيروفيتش العديد من التجارب الاحترافية أبرزها مع أندية ريال سوسييداد الإسباني، وإينتراخت فرانكفورت الألماني، وبنفيكا البرتغالي، وغلطة سراي التركي، بينما لعب الموسم الماضي معاراً لنادي سيلتا فيغو الإسباني، قبل أن يعود إلى بنفيكا عقب نهاية الموسم المنصرم.

وشارك المهاجم السويسري مع سيلتا فيغو في 18 مباراة، وأحرز ثلاثة أهداف ومرر كرة حاسمة، وكانت أبرز محطاته مع بنفيكا، إذ لعب معه 188 مباراة، وأحرز 74 هدفاً، ومرر 24 كرة حاسمة، كما لعب مع إينتراخت فرانكفورت 96 مباراة، وأحرز 19 هدفاً، ولعب 13 كرة حاسمة.