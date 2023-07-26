مركز «فيفا» الطبي في دبي يجهز نجوم الدوري السعودي.. أبرزهم فيرمينيو وكانتي

يشهد مركز «فيفا» الطبي في دبي إقبالاً كبيراً من نجوم الكرة العالمية الذين سيلعبون الموسم المقبل في الدوري السعودي، حيث اختار عدد من مشاهير الكرة إجراء الاختبارات الطبية والاطمئنان على جاهزيتهم البدنية واللياقة في مركز «فيفا دبي»، بفضل السمعة العالمية التي يحظى بها والخدمات الطبية المتطورة التي يوفرها للاعبين.

وقال المركز في بيان صحافي، أمس، إن من أبرز النجوم العالميين الذين تواجدوا في المركز خلال الأيام الماضية الفرنسي نغولو كانتي المنتقل من تشلسي الإنجليزي إلى الاتحاد السعودي، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو (من ليفربول الإنجليزي إلى الأهلي السعودي)، والبرتغالي جواو فيليبي (من نادي سلتيك الأسكتلندي إلى الاتحاد)، كما خضع عدد من مشاهير دوري «روشن» السعودي لبرامج تأهيل في مركز «فيفا دبي» لاستعادة جاهزيتهم البدنية، واستئناف التدريبات والتحضيرات استعداداً للموسم الجديد في أفضل الظروف، مثل الدولي الجزائري سفيان بن دبكة والدولي المغربي مروان سعدان لاعبي نادي الفتح، والدولي الجزائري هلال سوداني لاعب نادي ضمك، بالإضافة إلى رايس مبولحي حارس منتخب الجزائر ونادي القادسية سابقاً.

وحرص عدد من نجوم الكرة السعودية أيضاً على إكمال برنامجهم التأهيلي داخل مركز «فيفا دبي» في ظل تطبيق أعلى معايير خدمة الرعاية الصحية وتأهيل الرياضيين، من بينهم الدولي معتز هوساوي لاعب التعاون، وسويلم المنهالي ومهند الشنقيطي لاعبا الاتحاد، ولاعبو التعاون عبدالله الحماد وراكان طليحي ونواف الرشيد وسعد بالعبيد وعبدالملك العويري، ولاعب النصر سامي النجعي، ولعب الاتفاق محمد محرزي، واعب الهلال فواز الطريز.

يذكر أن مركز «فيفا دبي» الطبي حاصل على الاعتمادين الدولي والقاري من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، ويمتلك علاقة متميزة مع غالبية الأندية السعودية، ويحظى بثقة كبيرة لدى اللاعبين ومشاهير اللعبة في العالم والمنطقة.