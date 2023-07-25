ناصر اليماحي رئيساً لمجلس إدارة نادي الفجيرة

أصدر سمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة، أمس، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الفجيرة برئاسة ناصر محمد اليماحي، وعضوية كل من إبراهيم كرم الكعبي مديراً لشؤون الاستثمار والمالية، وسالم مفتاح ماشي مديراً للنادي، وأحمد إسماعيل الخالدي مديراً للجنة الفنية، وعبدالله حميد اليماحي مديراً للمركز الإعلامي، وسالم محمد اليماحي مديراً لقطاع الناشئين، وخالد مبارك بن سنان مديراً للعلاقات العامة.