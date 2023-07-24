اتحاد كلباء يضم الإيراني قائدي

أعلن اتحاد كلباء المنتمي لدوري المحترفين لكرة القدم، أمس، التعاقد مع الإيراني مهدي قائدي.

ونشر النادي صوراً عدة لتوقيع لاعب منتخب إيران على العقد، وخلال الإمساك بقميص اتحاد كلباء رقم 10.

وكان اتحاد كلباء قد نشر في وقت سابق صورة تشويقية، وكتب «صاحب الرقم 10 الجديد في صفوف النمور» قبل الإعلان عن الصفقة.

ولم يوضح اتحاد كلباء تفاصيل التعاقد مع اللاعب البالغ عمره 24 عاماً.

وكان قائدي قد انضم إلى شباب الأهلي في 2021، قبل إعارته العام الماضي لفريق الاستقلال الإيراني لموسم واحد.

وكان اتحاد كلباء قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن.