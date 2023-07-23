5 تحديات تنتظر مدرب المنتخب بينتو.. أبرزها مونديال 2026

أكد رياضيون أن هناك خمسة تحديات فنية تنتظر المدرب الجديد لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم البرتغالي باولو بينتو «54 عاماً»، تتمثل في بناء منتخب يشرف كرة الإمارات، واستعادة هوية وهيبة الفريق، وخلق فريق للمستقبل بعناصر شابة، والظهور المشرف في المحافل الخارجية، واستعادة كرة الإمارات لمكانتها خليجياً وآسيوياً وعالمياً، والمنافسة بقوة على الاستحقاقات المقبلة خصوصاً نهائيات كأس آسيا، والتأهل لكأس العالم 2026، واستعادة الثقة المفقودة بين المنتخب وبين الجمهور الإماراتي التي تراجعت في الفترة الماضية لسوء نتائج المنتخب خلال مشاركاته السابقة التي كان آخرها كأس الخليج رقم 25 في العراق ديسمبر الماضي.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «المرحلة الجديدة في مشوار المنتخب تتطلب عملاً جاداً وتعاوناً كبيراً من أطراف المنظومة الكروية كافة، وصولاً إلى بناء منتخب قوي يحقق آمال الجماهير، خصوصاً أن عقد المدرب بينتو يمتد حتى 2026 وهى فرصة للاستفادة من خبراته بناء على تجربته السابقة مع منتخبي البرتغال وكوريا الجنوبية».

وكان اتحاد كرة القدم قد تعاقد مع المدرب البرتغالي باولو بينتو في التاسع من الشهر الجاري بعقد لمدة ثلاث سنوات حتى 2026، خلفاً للمدرب السابق الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.

ويستهل بينتو مهمته رسمياً مع كرة الإمارات من خلال قيادة المنتخب خلال معسكره الخارجي المرتقب في النمسا خلال الفترة من 28 الجاري حتى 10 أغسطس المقبل.

بناء منتخب قوي

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق والمحلل الرياضي الدكتور سليم الشامسي، أن هناك تحديات كبيرة ستواجه مدرب المنتخب الجديد بينتو، خصوصاً أن نتائج المنتخب تراجعت كثيراً في الفترة الماضية على مستوى قارة آسيا والمستوى العالمي، لذلك فإنه بحاجة إلى خلق فريق قوي، وهذا الأمر يتطلب تأسيس منتخب للمستقبل لمدة 10 سنوات بعناصر شابة وبمعدل أعمار لا يزيد على 25 سنة وليس بلاعبين تجاوز بعضهم الـ35 عاماً.

وأضاف الشامسي: «في حال ظل المدرب الجديد بينتو على الوضع الحالي للمنتخب بمعدل لاعبين بأعمار كبيرة، فإن الأمور لن تتغير ولن يستطيع تأسيس منتخب قوي لكأس العالم 2026، لذلك لابد من اتخاذ قرار تأسيس منتخب شاب للمستقبل ويتم إعداده بشكل جيد والصبر عليه».

شخصية جديدة

من جهته شدد رئيس مجلس إدارة اتحاد كلباء السابق عيسى الذباحي، على أن المدرب الجديد للمنتخب الوطني، البرتغالي بينتو، مطلوب منه العمل بجدية خلال المرحلة المقبلة من أجل بناء شخصية جديدة للمنتخب، وإعادة هيبة كرة الإمارات والعمل على توظيف إمكانات اللاعبين بالشكل الذي يخدم المنتخب وكرة الإمارات بشكل عام، معتبراً أن القائمة التي تم اختيارها أخيراً وضمت 26 لاعباً ضمت الوجوه السابقة نفسها، لذلك فإن على المدرب أن يعمل على اختيار العناصر من خلال مشاهداته المباشرة للاعبين في مسابقة الدوري، معتبراً أن الجمهور والشارع الرياضي سيحاسبان مدرب المنتخب على هذه الاختيارات.

وأشار الذباحي إلى أن الجيل الحالي من اللاعبين يضم نخبة من أفضل اللاعبين من حيث الإمكانات الفنية، وكذلك على مستوى توافر المنشآت الرياضية والبنية التحتية، معتبراً أنه «في السابق كان اللاعب يلعب حباً في الكرة، وفي ارتداء قميص المنتخب ورفع علم الدولة عالياً في مختلف المحافل الكروية الخارجية».

تحديات كبيرة

بدوره شدد مدير فريق كرة القدم السابق بنادي النصر والمحلل الفني خالد عبيد، على أن هناك تحديات كثيرة يمكن أن تواجه المدرب بينتو لاسيما بعد الإخفاقات المتكررة التي تعرض لها المنتخب في كل مشاركاته السابقة، سواء على صعيد قارة آسيا أو تصفيات كأس العالم 2022 وأخيراً كأس الخليج العربي، معتبراً أن التحديات التي تنتظر بينتو يتمثل أبرزها في عودة الكرة الإماراتية إلى العالمية مجدداً.

وأضاف: «هناك مساحة كبيرة في إعداد منتخب قوي للمرحلة المقبلة دون أي أعذار، خصوصاً بعد معرفة الأخطاء والإخفاقات التي تعرض لها المنتخب في الفترة الماضية، لذلك فإن الأمر حالياً يتوقف على اختيارات المدرب للاعبين».

وتابع: «الاختيارات الحالية في القائمة الجديدة التي ضمت 26 لاعباً لمعسكر النمسا فرضتها الظروف نظراً لضيق الوقت، بجانب أيضاً عدم وجود مسابقة دوري حالياً».

وأشار إلى أهمية بروز ودخول أسماء جديدة في المنتخب خلال المرحلة المقبلة، معتبراً أن الكل يتوقع أن يحدث المدرب بينتو تطوراً وتغييراً إيجابياً في المستوى الفني للمنتخب سواء من ناحية الأداء أو النتيجة، خصوصاً أن الأداء الذي ظهر به المنتخب خلال مشاركته السابقة لم يرتقِ إلى مستوى الطموح.

• عقد المدرب البرتغالي باولو بينتو مع المنتخب يستمر لثلاث سنوات حتى 2026.

التحديات الـ 5

1- بناء منتخب قوي لديه شخصية وهوية واضحة.

2- الظهور المشرف في المحافل الخارجية واستعادة كرة الإمارات لمكانتها.

3- التأهل لمونديال 2026، والمنافسة بقوة على الاستحقاقات المقبلة خصوصاً نهائيات كأس آسيا.

4- استعادة الثقة المفقودة بين المنتخب والجمهور بعد تراجع النتائج في الفترة الماضية.

5- خلق منتخب للمستقبل بعناصر شابة.