تغيير

فسخ أحد أندية دوري المحترفين عقد لاعب أعلن التعاقد معه في يونيو الماضي، من دون مقدمات، ما أسهم في اتجاه اللاعب لتغيير وجهته إلى فريق صاعد من دوري الدرجة الأولى، بينما سيتقدم بشكوى ضد النادي الذي فسخ عقده دون سبب.

مفاوضات

دخل نادٍ في دوري المحترفين في مفاوضات مع فريق منافس، لضم لاعب أجنبي لعب معاراً في الموسم الماضي خارج الدولة، قبل أن يعود إلى فريقه خلال فترة الإعداد، إذ إنه خارج حسابات الجهاز الفني في الموسم المقبل.

صفقة

كشف معلق رياضي، عبر إحدى القنوات الرياضية، عن اقتراب الدولي البرازيلي فيرناندو لوكاس، المحترف في أنطاليا التركي، من نادٍ بدوري المحترفين، بعد وصول المفاوضات لمراحل متقدمة.

تأخر

تساءل مغردون عن سبب تأخر اللاعب الأجنبي بأحد أندية المحترفين، عن الانضمام إلى صفوف الفريق خلال المعسكر الحالي، على الرغم من حاجة الفريق لوجوده.

رفض

كشف مقربون من وكيل لاعب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين، أن إدارة النادي رفضت طلباً للاعب بزيادة راتبه الشهري، أسوة ببقية اللاعبين الأجانب، واشترطت لتنفيذ طلبه تحسن مستواه الفني.

شروط

بلّغت إدارة نادٍ في الدرجة الأولى، المدرب المواطن أن يحدد الشرط الجزائي في عقده، دون أن تفاوضه على قيمته المالية، لأنها تثق به، وستمنحه فرصة العمل دون أن تفكر في إقالته أياً كانت الظروف.

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